Pokud ji české ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou (za ANO), někdejší náměstkyní Andreje Babiše, nezveřejní do 1. ledna, vyžádají si ji přímo od OLAFu. V tiskové zprávě to v pátek podle ČTK uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Andrej Babiš získal veřejnou podporu, proto mají občané právo vědět, zda poskytnutí dotace bylo v souladu s předpisy Evropské unie,“ zdůvodnil Zdechovský požadavek europoslanců na poskytnutí zprávy OLAF.

Neobává se toho, že by zveřejnění materiálu mohlo ohrozit trestní řízení, které česká policie kvůli farmě vede. V něm je stíhaný Babiš i jeho blízcí.

„Zda bude nebo nebude zpráva zveřejněná, v žádném případě nemůže ovlivnit české vyšetřování. OLAF je nezávislý evropský orgán, který si dělal vlastní šetření a závěry v celé kauze. Pevně proto věřím, že české úřady nečekaly na závěry vyšetřování OLAF a taktéž v celé kauze provedly vlastní šetření,“ poznamenal europoslanec.

Zveřejnění před hlasováním o důvěře?

Narážel tím na stanovisko Schillerové, která si nechává zpracovat analýzu toho, zda může závěrečnou zprávu kvůli probíhajícímu vyšetřování české policie zveřejnit. Bojí se, aby ho nezmařila. Podle kritiků tím hraje pouze o čas. [celá zpráva]

Pro Český rozhlas Schillerová v pátek řekla, že závěry OLAFu by její úřad mohl uvolnit do několika dnů, tedy ještě před 10. lednem, kdy mají poslanci hlasovat o důvěře pro menšinovou vládu premiéra z Hnutí ANO Babiše.

„Já to nespojuji se žádostí o důvěru. Já to spojuji s tím, že je to velice aktuální téma a my musíme jednat opravdu v řádech dnů. Podle zákona 106 (o svobodném přístupu k informacím – pozn. red.) máme na odpovědi 15 dnů, to znamená, že tato lhůta je nepřekročitelná, a já samozřejmě dávám deadliny významně kratší. Celá řada úředníků přerušila dovolenou, vrátila se do práce a pracuje,“ řekla ministryně rozhlasu.

Ministerstvo podle ní čeká na vyjádření OLAFu a českého Nejvyššího státního zastupitelství, zda může zprávu nebo její část předložit veřejnosti.

Peníze za dotaci Česko zatím vracet nebude

Očekávaný závěr OLAFu ministerstvo obdrželo ve středu. Zpráva je v angličtině a má 48 stran a zhruba tisíc stran příloh. „Zpráva kromě popisu zjištění obsahuje doporučení, která jsou určená Evropské komisi,“ sdělil k tomu mluvčí financí Michal Žurovec.

Podle něj je zdrženlivost úřadu na místě, protože „informace získané během vyšetřování OLAF podléhají profesnímu tajemství a nesmějí být sdělovány třetím stranám“. OLAF však své závěry v jiných případech běžně zveřejňuje na svých webových stránkách.

Žurovec také vysvětlil, jak je to s výzvou Evropské komise, která ještě před doporučením zprávy OLAF minulý týden dopisem požádala Česko o vyjmutí projektu Čapí hnízdo z evropského financování.

Důvodem je prý snaha konečně uzavřít operační program, v rámci kterého byly v období 2007 až 2013 projekty ve Středních Čechách spolufinancované z peněz EU. Do něj spadala i Farma Čapí hnízdo, která v letech 2008 až 2010 získala na svou stavbu zpochybněnou dotaci určenou pro malé a střední firmy 42,5 miliónu od EU a 7,5 miliónu od českých úřadů.

Žurovec Právu sdělil, že tyto peníze Česko kvůli vyjmutí Čapího hnízda vracet nebude. „Česká republika obdrží plnou výši prostředků původně vyhrazených z rozpočtu EU pro ROP (Regionální operační program) Střední Čechy bez ohledu na to, zda Česká republika přistoupí k vyjmutí výdajů projektu Čapího hnízda z evropského financování či nikoli,“ konstatoval.

Pokud však soudy nebo OLAF pravomocně uznají, že Babiš a spol. spáchali dotační podvod, peníze prý bude po majiteli farmy vymáhat poskytovatel dotace, což je ROP, ve správním řízení. Farma nyní spadá do Babišova holdingu. Nebo se může přihlásit jako poškozená osoba s nárokem na náhradu škody do trestního řízení.