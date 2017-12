Čtvrteční počasí ovlivňuje vlnící se studená fronta, která přinesla na Moravu a Slezsko vydatný déšť. Sněží především na českých horách, ale také v Jihočeském kraji. Na dalších místech padá déšť se sněhem. Studená fronta s sebou přinese mírné ochlazení. Ve čtvrtek by se odpolední teploty měly v Čechách pohybovat mezi 1 až 5 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku to bude kolem 7 stupňů.

Chladnější počasí vydrží jen den, od pátečního odpoledne by se měla do Česka nasouvat od severozápadu teplá fronta. Ranní teploty se v pátek budou pohybovat mezi 0 až 4 stupni. Řidiči by si měli dát pozor na náledí, odpoledne by se teploty měly pohybovat jen mezi -1 až 3 stupni Celsia.

V sobotu bude oblačno, ráno bude chladnější, teploty se budou pohybovat mezi -2 až -6 stupni, postupně začne počasí ovlivňovat teplá fronta. Odpoledne se už rtuť teploměru vyšplhá až k 7 stupňům.

V neděli se už naplno projeví teplé jihozápadní proudění. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo dešťovými přeháňkami. Ráno by měly být teploty mezi 7 až 3 stupni, odpoledne mezi 8 až 12 stupni. „Tak teplý Silvestr byl naposledy v roce 2007,“ uvedla Honsová.

Podobný ráz počasí vydrží také na Nový rok. Bude oblačno, místy s mlhami a občasným deštěm či přeháňkami. Ranní teploty 7 až 3 stupně, odpolední 5 až 9 stupňů Celsia.

Změnu počasí meteorologové neočekávají ani s příchodem nového roku. Modely zatím předpovídají teplo a deštivo i na první dny roku 2018.