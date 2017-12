Lidé si nové spojení pochvalují, ale podle některých by loď mohla jezdit i častěji. „Ujelo nám to před nosem a teď jsme museli dost dlouho čekat,“ říkala jedna z žen čekajících v pondělí kolem poledne na přívoz.

Mezi pražským Císařským ostrovem a Trojou převáží cestující loď Mistr Jan Hus.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Ten jezdí ve svátečních dnech a o víkendech po dvaceti minutách, ve všední den ve špičkách by měl jezdit v desetiminutových intervalech. O víkendech člun jezdí od 8 do 19 hodin, v pracovní dny funguje od 07 do 19 hodin. Jízda je zdarma.

Kromě přívozu plánuje magistrát vybudování provizorní lávky. Příčiny zřícení původní lávky stále nejsou známé.

Nová přívoz v pražské Troji, který dočasně nahradil zřícenou lávku.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Lávka se zřítila v sobotu 2. prosince odpoledne, ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Pražští radní rozhodli, že vyplatí každému z nich jednorázový dar 50 tisíc korun. Odškodným se bude zabývat poté, co policisté případ uzavřou.