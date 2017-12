Pravice nicméně následně volbu zpochybnila kvůli nejasnostem o kvóru. Jak upozornil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, pro volby bylo podle zápisu vydáno 191 hlasovacích lístků, nicméně 12 poslanců hlasovací lístky k volbě šéfa komise pro kontrolu GIBS vrátilo. Po projednání dalších bodů proto byla volba označena za zmatečnou, poslanci její opakování přerušili do další schůze 16. ledna.

Komunista Zdeněk Ondráček zvolen předsedou komise pro kontrolu GIBS 95 hlasy ze 179 pic.twitter.com/9kw5YHEGEh — Dominik Feri (@DominikFeri) 19. prosince 2017

Opakování volby navrhli ODS, Piráti, SPD, lidovci, TOP 09 i STAN. Připomněli, že při kvóru 96 hlasů by Ondráček ani tentokrát zvolen nebyl. Debatu komplikovala skutečnost, že vyhlášení výsledků voleb proběhlo v rámci debaty o rozpočtu.

Ondráček ve volbě neměl protikandidáta. Minulý týden pro něj hlasovalo pouze 84 poslanců. Po jeho úterním zvolení se před Sněmovnou konala spontánní demonstrace asi stovky lidí. [celá zpráva]

Ondráčka na závěr jednání hájil jeho stranický kolega Leo Luzar: „Jak byl mladý, tak plnil rozkaz. Potom sloužil 27 let této republice, prošel bezpečnostními prověrkami. Ty výkříky hraničily s lynčem. Myslím, že si to nezasloužil. Ti, co to o zorganizovali venku, by se měli stydět,” zněla poslední slova ve Sněmovně.

Osoba Ondráčka přitom budí kontroverze již od počátku, kdy ho komunisté do čela komise navrhli. O tom, že by jej nahradili jiným kandidátem, jak navrhoval premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, neuvažovali. [celá zpráva]

K odmítnutí Ondráčka vyzval předsedu ANO Babiše už dříve prezidentský kandidát Michal Horáček.

Zdeněk Ondráček coby příslušník pohotovostního pluku v televizním rozhovoru v roce 1989 hájí policejní zásah proti demonstrantům

FOTO: Česká televize ČT24

„Babiš hnutí ANO řídí direktivně. Doufám, že pořádek ve svém hnutí při druhém kole volby zavede,” uvedl o víkendu šéf komunistů Vojtěch Filip na zasedání ÚV KSČM. [celá zpráva]

Komunisté tak dali jasně najevo, že případná podpora návrhů ANO ve Sněmovně nebude takříkajíc zadarmo.