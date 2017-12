Hotel měl být otevřen do 19. září letošního roku a firma měla domluvený nájem do roku 2081. Kvůli neplnění podmínek nájmu se však radní rozhodli celý projekt zrušit, neboť investor ani po 15 letech objekty neupravil a komplex nebyl zprovozněn.

Důvodem bylo to, že památkáři měli k rozsahu zásahů do struktury historických domů řadu připomínek. Projekt se na mnoho let zastavil.

Další hotel není potřeba, tvrdí památkáři



Firma měla začít s přestavbou v roce 2014, kdy získala stavební povolení, a tedy i kladné stanovisko pražských památkářů. Záměr se však nelíbil NPÚ a části odborníků. Ministerstvo kultury loni závazné stanovisko pražských památkářů zrušilo, ti ale vydali znovu kladné stanovisko. V posledních čtyřech letech byl projekt přepracován, řada připomínek byla zohledněna, ale výhrady ze strany NPÚ trvaly.

Vytvořením dalšího hotelového komplexu dojde k dalšímu potlačení typického městského elementu v lokalitě Andrea Holasová z Národního památkového ústavu

NPÚ vadí to, že zanikne obytná funkce domů. Vytýká projektu i to, že vznikne funkční monoblok s řadou typizačních a sjednocujících úprav – povrchy podlah, obklady či výplně. Podle NPÚ je v širším okolí Starého Města velké množství hotelů naplňující poptávku trhu, některé i zanikají.

„Vytvořením dalšího hotelového komplexu dojde k dalšímu potlačení typického městského elementu v lokalitě, která je již dnes značně exploatována turistickým průmyslem,” uvedla Andrea Holasová z NPÚ. Na připravované obnově objektů bude podle ní NPÚ spolupracovat s cílem zachránit maximum cenných konstrukcí a zajistit potřebné památkové průzkumy.

Kromě Sixtova domu projekt zahrnuje domy U Kamenného ptáka, U Uherské koruny, U Jednorožce, U Bílého koníčka, U Černého slunce, U Kamenného beránka a U Bílého vlka.