Ale ať už si na vánoční stůl připravíte jakoukoliv rybu, musí být připravena více sexy, než je zvykem. Jako rybí delikatesu doporučuje Krob líčka z mořského ďasa, humra nebo mahi mahi neboli zlaka nachového, dravé ryby vyskytující se v Karibiku a dalších teplých mořích.

Připravit si můžete i rybí vnitřnosti. Stále častěji se využívá mlíčí nebo jikry.

Jinak dětem doporučuje halibuta nebo tresku obecnou. „Jde o bílé máslové ryby, které jsou úplně bez kostí. Popřípadě nilského okouna, který má konzistenci téměř jako kuře. Pokud ale budete trvat na kaprovi, je nutné ho dokonale vykostit. Žádný fígl na to neexistuje. A i když se to nezdá, je to celkem jednoduché. Základem je udělat z ryby dva filety a kosti nožem vyříznout. Ty malé pak vyndat pinzetou,“ radí Krob.

Nicméně když na štědrovečerní stůl budete připravovat tradičního obalovaného kapra, nepouštějte se do experimentů, radí kuchař, který si před čtyřmi lety otevřel kuchařskou akademii. „Nejhorší je, když kapra vysušíte nebo zapečete se sýrem,“ dodal hořce.

Mnozí mistři gastronomie se však snaží, abychom na kapra nezanevřeli, a vymýšlejí přitažlivé variace, až se sliny sbíhají…

Kapří lahůdky: jelítka, jitrnice a tatarák, nebo třeba kapří hranolky

Specialitou šéfkuchaře Eduarda Levého, který učí na Fakultě ochrany vod a rybářství, jsou kapří jitrnice a jelita. Podle něj je kapr vysoce kvalitní rybou, a navíc tou nejlepší na vaření. Mistr svého oboru umí i kapra v tortille a ze šupináče připraví i tatarský biftek. A jeho rada fajnšmekrům? Na Štědrý den si udělejte kapří hostinu!

Neměla by chybět rybí polévka, řízky, paštika, rybí saláty a kapří tatarák. A speciální recept má i pro dietáře. Pojmenoval ho řízek v sáčku. „Zeleninu, kterou máte rádi, dáte do sáčku, položíte na to kapra a přidáte sůl, pepř, máslo. Celé to zabalíte a dáte do vyhřáté trouby na osmdesát stupňů tak na třicet až čtyřicet minut,“ prozradil recept šéfkuchař.

A žádná věda prý není ani kapří paštika. „Ta se dělá z toho, co zůstane na kostrách. Přidáme trochu želatiny a koření. Vařené maso se mixuje se šlehačkou a pak se vlévá do formy,” uvedl Levý.