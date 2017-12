Vláda v třicetistránkovém programu slibuje například důchodovou reformu. „Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení,” tvrdí kabinet.

Zároveň plánuje zrušení superhrubé mzdy a snížení sazbu z hrubé mzdy na 19 procent.

„Je to návrh, který chceme projednávat. Očekáváme, že strany nám dají nějaký názor. Budeme žádat, aby naši vládu za nějakých dodatečných návrhů tolerovali,“ prohlásil na tiskové konferenci Babiš. Z čeho by byl ochoten ustoupit, ale neřekl.

V úterý bude o programu jednat s ODS a KDU-ČSL, během týdne s dalšími parlamentními stranami. Babiš bude žádat Sněmovnu o důvěru 10. ledna. Z dosavadních vyjádření politiků však vyplývá, že ji spíše nedostane.

Členství v NATO nemá alternativu



Programové prohlášení řeší i platy učitelů. Vzrůst by měly do roku 2021 až na 150 procent stávající výše. V oblasti dopravy vláda plánuje 210 kilometrů dálnic v příštích čtyřech letech či 130 kilometrů obchvatů na silnicích I. třídy. V budoucnu by také vláda chtěla snížit DPH na 10 procent u točeného piva, řezaných květin či vodného a stočného.

Dokument se věnuje také EU a členství v NATO. „Členství v NATO je klíčové a nemá alternativu,“ stojí v materiálu.

„Naším prioritním cílem je zastavení nelegální migrace, a ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské unie nedovolit pokračování nesmyslného systému kvót, který je neefektivní a rozděluje Evropu,“ konstatuje kabinet.

Zavazuje se také, že vyřeší problematiku služeb sdílené ekonomiky, konkrétně Uber a Airbnb. Prioritou je také digitalizace. „Moderní Česko potřebuje digitální revoluci, kterou chceme zahájit. To znamená úplné pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana,” slibuje vláda.