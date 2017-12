Jako první byl do úřadu ráno uveden ministr školství Robert Plaga. Hlavními prioritami podle něj jsou řešení nedostatku peněz na inkluzi a vytvoření speciální agentury pro sport. Babiš by rád vytvořil post vládního zmocněnce pro sport, díky čemuž by se měla situace financování sportu stabilizovat.

Mými prioritami jsou finanční a věcná revize inkluze. Ta situace není dobrá a já bych byl rád, aby to nemělo dopad na navýšení platů ve školství. Robert Plaga

„Přeji panu ministrovi hodně zdaru. Nebude to mít jednoduché,” řekl Babiš na krátké tiskové konferenci po zhruba půlhodinovém jednání. Na inkluzi nyní podle Babiše chybí dvě miliardy korun. Peníze podle něj bude těžké najít, je třeba to koordinovat i s kraji.

„Mými prioritami jsou finanční a věcná revize inkluze. Ta situace není dobrá a já bych byl rád, aby to nemělo dopad na navýšení platů ve školství,” doplnil Babiše nový ministr Plaga. Zároveň uvedl, že ukončí spolupráci se dvěma politickými náměstky Petrem Pavlíkem a Jaroslavem Fidrmucem.

Babiš připomněl vládní čtvrť



Před devátou ráno uvedl Babiš do úřadu nového šéfa kultury Ilju Šmída. Babiš si nejprve pochválil spolupráci s dosavadním ministrem Danielem Hermanem (KDU-ČSL). „Ta spolupráce byla velmi dobrá,” prohlásil premiér.

Během tiskové konference připomněl projekt vládní čtvrti - tedy přemístění všech ministerstev na jedno místo. „Jsem přesvědčen, že tenhle krásný Nostický palác by mohl být zpřístupněn permanentně veřejnosti a turistům,” prohlásil v současném sídle ministerstva.

Premiér Andrej Babiš (vlevo) uvedl 18. prosince 2017 v Praze do funkce ministra kultury Ilju Šmída (vpravo).

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Babiš poděkoval Jurečkovi



Dalším uvedeným do úřadu byl ministr zemědělství Jiří Milek, který je zároveň majitelem velkého zemědělského koncernu Úsovsko. Ten například za rok 2016 dostal na zemědělských dotacích až 194 miliónů korun, byl tak čtvrtým největším příjemcem dotací. Sám Milek říká, že zákonu o střetu zájmů vyhoví a společnosti se vzdá. Jak přesně, ale dosud neřekl.

„Myslím si, že Marian Jurečka resort posunul dopředu" Premiér Andrej Babiš

Za hlavní priority, které četl z připraveného projevu, považuje produkci domácích potravin, spolupráci s ostatními evropskými zeměmi či zachování čerpání evropských dotací.

„Připomíná mi to můj konec na ministerstvu financí, když se přišli podívat zaměstnanci,” řekl Babiš na tiskové konferenci. Reagoval tak na zaměstnance, kteří zaplnili vstupní halu. Dále poděkoval končícímu ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). „Myslím si, že resort posunul dopředu. Výrazně a zásadně se zlepšilo postavení zemědělství,” uvedl na jeho adresu Babiš.

Zároveň dodal, že by chtěl udělat inventuru všech resortů v oblasti evropské agendy a zaměřit se na problém kůrovce nebo vynakládané finance na národní značku kvality potravin Klasa.

Jako poslední uvedl Babiš do úřadu ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Premiér uvedl, že prioritami budou nový stavební zákon či zákon o sociálním bydlení.

Premiér Andrej Babiš (vlevo) uvedl 18. prosince 2017 v Praze do funkce ministra zemědělství Jiřího Milka (vpravo).

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Ve středu bylo uvedeno sedm ministrů



Sedm ministrů do úřadu uvedl Babiš už minulý týden ve středu. Začal na ministerstvu obrany, kam uvedl Karlu Šlechtovou, která dosud byla ministryní pro místní rozvoj. Poté byl na řadě šéf diplomacie Martin Stropnický, jenž dosud řídil obranu.

Uvedl také vládní nováčky - ministra vnitra Lubomíra Metnara, ministra průmyslu Tomáše Hünera, ministryni práce Jaroslavu Němcovou, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryni financí Alenu Schillerovou.

Dan Ťok, Robert Pelikán a Richard Brabec zůstávají ve svých resortech, a proto ceremonii neabsolvují.

FOTO: koláž Novinky.cz s použitím Právo, ČTK, psp.cz a Středočeský kraj