Průzkum: V prvním kole volby prezidenta by vedl Zeman

V prvním kole přímé volby prezidenta by nyní vedla současná hlava státu Miloš Zeman. Ani on by však nedosáhl na nadpoloviční většinu hlasů nutnou pro okamžité vítězství. Ve druhém kole by pak Zeman sváděl vyrovnaný souboj s bývalým předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi.