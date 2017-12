KSČM na Ondráčkovi trvá. Doufám, že si Babiš v ANO zavede pořádek, řekl Filip

KSČM se odmítá vzdát nominace předlistopadového příslušníka tehdejší SNB Zdeňka Ondráčka do čela komise kontrolující činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Uvedl to v neděli šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Šéf strany Vojtěch Filip v sobotu prohlásil, že doufá, že si předseda ANO Andrej Babiš zavede v hnutí pořádek. I kvůli chybějícím hlasům ANO Ondráček v týdnu nebyl do čela komise zvolen.