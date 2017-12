Nad tím, jakou kompetenci má poslanec a někdejší manažer skupiny Argema pro vedení komise kontrolu pro činnost NBÚ, se před hlasováním pozastavil sociální demokrat Ondřej Veselý.

NBÚ je součástí státní správy, zodpovídá za oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

„Nevím nic o tom, že by byl nějakým odborníkem v oblasti Národního bezpečnostního úřadu nebo národní bezpečnosti. Vím, že je to odborník pro kulturu, takto i vystupoval v televizi, opakovaně se ke kultuře za SPD vyjadřoval,” uvedl Veselý s odkazem na předvolební Roznerovo vystoupení v České televizi, kde se tehdejší kandidát SPD prezentoval ne zcela přesvědčivým rétorickým výkonem.

Rozner byl zvolen jako jednička jihočeské kandidátky SPD, podobně jako další lídři kandidátek před volbami zaplatil „příspěvek na kampaň“ ve výši 100 tisíc korun, jak lze dohledat na transparentním účtu strany.

Veselý Roznerovi vzhledem k jeho zaměření nabídl, že by se mohl zapojit do práce v podvýboru pro kulturu, který vznikl v rámci výboru pro vzdělávání.

„Takže se pokusím ještě jednou prostřednictvím pana předsedajícího vyzvat pana kolegu Miloslava Roznera z SPD, zda by tuto svoji nominaci nezvážil,” požádal Veselý.

Dobře do toho zabrousí



Rozner podobně jako další členové SPD na plénu ani s novináři nemluví a komunikaci přenechává raději na Radimu Fialovi s Tomiem Okamurou. K výzvě se tak osobně nijak nevyjádřil a ani nijak nevystoupil na svou vlastní obhajobu, což za něj udělal z pozice šéfa poslaneckého klubu Fiala.

„Pan Rozner je slušný člověk a všichni jsme přesvědčeni, že nemá žádná negativa ve své minulosti, a jsme přesvědčeni, že pokud byl zvolen v demokratických volbách, povede tuto instituci řádně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,” uvedl Fiala, který se dočkal potlesku svých mlčících stranických kolegů.

SPD Tomia Okamury - Expert na kulturu Miloslav Rozner https://t.co/e4EoMdG7SP prostřednictvím @YouTube — Jiri Benes (@raulik81) 21. října 2017

S nadsázkou se pak do debaty zapojil ještě šéf lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek, který vyslovil naději, že poslanci SPD vědí, co činí.

„Jestliže získal vaši nominaci, předpokládám, že víte, co děláte, protože on se do té problematiky velice dobře zabrousí,” rýpnul si Bartošek ve zjevné narážce na Roznerův mediální výrok, že by se nerad do něčeho „zabrušoval”, aby se z toho pak nemusel nějak „vybrušovat”.