Čtvrtek bude provázet vítr, který by měl na horách dosáhnout rychlosti až 125 km/h. Přes Česko přechází okluzní fronta, která s sebou přinesla oteplení, ale také déšť nebo přeháňky. „Sněžit by mělo jen na horách od poloh nad 600 metrů nad mořem. Tam se budou tvořit kvůli větru závěje,“ uvedla Honsová.

V noci na pátek bude přes Česko přecházet frontální vlna. V noci bude zataženo s deštěm, od poloh kolem 400 metrů nad mořem bude sněžit a podle Honsové to bude těžký mokrý sníh. Srážky budou během dne slábnout, stále ale bude foukat silný vítr.

O víkendu bude zesilovat studené proudění, které přinese nejen nižší teploty, ale také sněžení. V sobotu by se měly ranní teploty pohybovat v rozmezí 1 až -3 stupňů Celsia, odpolední mezi 0 až 4 stupni. Na horách bude sněžit, v nížinách by měly padat srážky smíšené, tedy déšť se sněhem.

V neděli by se ranní teploty měly dostat až na -5 stupňů. Odpoledne se budou pohybovat mezi -2 až 2 stupni Celsia. Bude oblačno. Silně sněžit by mělo na horách, v nížinách to budou sněhové přeháňky.

„Sen o bílých Vánocích budeme snít ještě v pondělí a úterý. Výhled počítá s chladným počasím a sněžením. Teploty by měly klesnout na horách až na -8 stupňů. Během dne by měly být mezi -2 až 2 stupni,“ uvedla Honsová. Poté by mělo přijít oteplení.

Od středy do pátku by mělo sněžit jen na horách. V nížinách by mělo pršet nebo padat mrznoucí srážky. V těchto dnech bude hrozit náledí. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 1 až 5 stupni.