Vnitrostranickou diskusi oživil Zimola v rozhovoru pro úterní Právo [celá zpráva]. „Prosazení programových priorit je možné jen účastí ve vládě,“ řekl.

Trestní stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo Zimolovi ve vládní účasti ČSSD nepřekáží, protože ctí presumpci neviny.

Jiří Zimola

FOTO: Novinky

Stejný názor má i Foldyna. Podle něj by ČSSD mohla za určitých podmínek tolerovat vládu ANO.

„Nepředpokládám, že by byla schválená tato vláda, protože se programově neshoduje s ČSSD. Zejména ve zdravotnictví. Ale dovedu si představit diskusi, jak by měl postoj ČSSD vypadat ve druhém pokusu. ČSSD by se na něj měla připravit,“ míní Foldyna.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Stejně jako Zimola si myslí, že by neměli do vlády usednout bývalí oranžoví ministři. „Rozhodně by neměli přijít na scénu stejní herci. Protože se to minule nepovedlo,“ řekl Foldyna.

„Nebudeme líbat Zemanovi prsten“

Naopak podle Zaorálka nemůže ČSSD Babišovi kývnout. „Babiš dává najevo, že by udělal rád koalici s ODS a piráty. Tam šanci na programový průnik nevidím. Také jsme řekli, že nepůjdeme do vlády se stíhaným premiérem. Co jsme řekli, musíme držet,“ napsal Právu.

Lubomír Zaorálek

FOTO: Novinky

Stejně se k věci staví i jihočeský poslanec Veselý. „Podle mě, a diskutoval jsem to i s řadou členů, je nepřijatelné podporovat vládu, ve které jsou osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Nedokážu se přes to přenést,“ sdělil Právu.

Názor Zimoly, tedy šéfa jihočeské ČSSD, jej překvapil. „Nikdy jsme tam o tom nediskutovali a tento názor jsme tam takto nepřijali,“ dodal Veselý. Už vůbec nesouhlasí s nápadem Zimoly, aby se ČSSD „omluvila Zemanovi za podraz z roku 2003“, kdy i kvůli poslancům soc. dem. prohrál v prezidentské volbě s Václavem Klausem.

„Chápu, že tehdy to bylo pro Miloše Zemana nepříjemné, ale on to soc. dem. vracel, vrací a asi ještě bude vracet mnohonásobně. Pokud bychom se měli omlouvat, tak by to mělo být oboustranné,“ dodal Veselý.

Prezident jej navíc zklamal účastí na sjezdu SPD. [celá zpráva] „Miloš Zeman se tím úplně odstřihl od soc. dem. „Je to hluboce za čarou. A žádnou chuť se omlouvat rozhodně nemám,“ dodal Veselý.

Prezident Miloš Zeman na sjezdu SPD

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Stejně odmítavě se k Zemanovi staví poslankyně Alena Gajdůšková. „Netrpím syndromem týrané ženy. Myslím, že ani soc. dem. nemá potřebu líbat prsten někomu, kdo dlouhodobě pracuje proti ní. Nevím, za co bychom se měli Milošovi Zemanovi omlouvat. Možná časem můžeme odpustit,“ napsala Právu.

Jasný postoj zaujal i poslanec Roman Onderka. „Soc. dem. má limity, které vycházejí z toho, jak se chovala před volbami, během voleb i po nich. Říkala, že nepůjde do vlády s člověkem trestně stíhaným. Spolupráce s Andrejem Babišem proto není možná, pokud chce ČSSD dodržet slovo voličům,“ řekl Právu.

Roman Onderka

FOTO: Miroslav Homola, Právo

I kdyby podle Onderky neseděl ve vládě Babiš, nemůže ČSSD vládu ANO podpořit kvůli rozdílnému programu. „Andrej Babiš dnes říká, že program ANO je z 80 procent program ODS a že je to pravicový program, a proto lákal ODS do vlády,“ dodal Onderka.

Zdůraznil, že pokud by se sociální demokracie opravdu začala rozhodovat, zda vládu ANO podpořit či se jí zúčastnit, měla by o tom rozhodnout celá členská základna.