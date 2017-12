Většina parlamentních stran podpoří tři miliardy navíc pro sociální služby

Kraje mají šanci, že z rozpočtu na příští rok dostanou navíc tři miliardy korun na financování sociálních služeb. A to i přesto, že rozpočtový výbor včera přesun těchto peněz jmenovitě nepodpořil, protože z návrhu so­ciál­ního výboru nebylo jasné, z jakých kapitol by se ve prospěch platů sociálních pracovníků přesunuly. To je však spíše technický problém.