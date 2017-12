„Nejvíce zasaženou oblastí s počtem výjezdů jsou Velké Kunětice na Jesenicku. Jednotky zde vyjížděly hned několikrát k odstranění spadených stromů, ale také k poškozené střeše rodinného domku,” komentoval noční zásahy Hošák.

Dalších několik popadaných stromů řešili hasiči v okolí Jívové, Těšíkova a Lipiny na Olomoucku. Popadané stromy odstranili také u Horního Štěpánova na Prostějovsku.

Několik desítek výjezdů měli hasiči v Olomouckém kraji kvůli silnému větru už v neděli a pondělí. „Drtivá většina výjezdů se týkala popadaných stromů,” uvedl Hošák, podle kterého na několika místech kraje nápor větru nevydrželo větší množství stromů. Například nedaleko Hranic na Přerovsku v pondělí večer popadalo zhruba 20 stromů, mezi kterými uvízl automobil. Hasiči k němu prořezali cestu a vozidlo vyprostili. Nikdo nebyl zraněn, uvedl Hošák. [celá zpráva]

V Přerově silný vítr v pondělí uvolnil plechovou střechu bývalé elektrárny. Poškozeno bylo také několik střech v Konici a Vícově na Prostějovsku. U obce Luká na Prostějovsku a v Mikulovicích na Jesenicku bylo poškozeno elektrické vedení.

Hasiči museli od pondělního večera do úterního rána vyjíždět na desítky míst v Pardubickém kraji, aby odstranili následky silného větru. Většinou likvidovali spadlé stromy a větve, které často bránily provozu. Vítr zasáhl celé území regionu.

Kvůli popadaným stromům byla na žádost policie uzavřena silnice III/33744 mezi obcemi Hošťalovice a Březinka na Chrudimsku. Stromy a větve museli hasiči odklízet například v Libecině a České Třebové na Orlickoústecku, v Jankovicích na Pardubicku a v Pardubicích nebo Třemošnici a Práčově na Chrudimsku.

V Chocni ve Smetanově ulici museli hasiči zabezpečit polystyrenové desky používané na stavbě na zateplení domu, které létaly po okolí. Ve Vysokém Mýtě zasahovali u jiskřícího stožáru elektrického vedení, ve Skutči zajišťovali utržený plech na střeše.

Komplikace na Zlínsku



Dopravu ve Zlínském kraji v úterý ráno komplikuje silný, místy až nárazový vítr. Na silnicích na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku mohou být popadané stromy, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle webu Českých drah je kvůli překážce na trati přerušen provoz vlaků mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku. Omezení by mělo skončit okolo 10:00.

V kraji platí až do 16:00 výstraha před silným větrem, podle Českého hydrometeorologického ústavu přes den dosáhne v nárazech rychlosti až 90 kilometrů za hodinu.

Silnice v regionu jsou většinou holé a suché, na Kroměřížsku a Vsetínsku místy vlhké a mokré. V kraji je zataženo až polojasno, teplota se ráno pohybovala od plus devíti do plus čtrnácti stupňů Celsia. Dopoledne se bude podle meteorologů ochlazovat, odpolední maxima by neměly překročit 12 stupňů. Ráno a také k večeru se mohou vyskytnout srážky, ve vyšších polohách déšť se sněhem nebo sněžení.

Stovky výjezdů



Přes čtyři stovky se v úterý ráno přehoupl počet výjezdů, které museli absolvovat hasiči v Moravskoslezském kraji. Nejvíce výjezdů bylo na Frýdecko-Místecku, kde mají hasiči za sebou 205 zákroků. Naopak nejklidněji je na Bruntálsku.

„V souvislosti s uvedenými zásahy dosud nikdo nebyl zraněn, žádný pád stromu nezpůsobil výraznou škodu. Škoda bude muset být vyčíslena například u poškození a pádu plechové střešní krytiny ze střechy základní školy v Příboře v Jičínské ulici, kde zasahovaly dvě jednotky hasičů,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

„Drtivá většina výjezdů se týká odstraňování spadlých a nebezpečných stromů z komunikací. Jeden výjezd přitom často znamená likvidaci většího počtu nebezpečných dřevin. V několika případech museli hasiči odklízet nebo provizorně připevňovat uvolněné střešní krytiny, především plechové, ojediněle poškozené veřejné osvětlení či billboardy,“ dodal mluvčí.

Hasiči často využívají výškovou techniku, tedy výsuvné automobilové žebříky a automobilové plošiny, samozřejmě motorové pily. „V pondělí večer způsobil pád stromu v ulici U koupaliště v Ostravě-Hulvákách nehodu dvou osobních automobilů, které do něj narazily. Nehody se obešly bez zranění. V úterý brzy ráno narazil osobní vlak do spadlého stromu v Hostašovicích na Novojičínsku. Rovněž bez zranění. Ve dvou případech poškodil padající strom zaparkované vozidlo,“ doplnil Kůdela.