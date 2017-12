„Osobně nepovažuji problematiku rovných příležitostí za tak zásadní, aby na ně byla vyčleněna zvláštní kapitola státního rozpočtu. Jestli někde existuje rovné prostředí mezi ženami a muži, tak je to právě ve sportu,“ řekl Právu Janda.

„Dostal jsem neskutečné množství ohlasů, stovky kladných a desítky záporných. Ty byly většinou od žen pracujících v neziskovém sektoru. Zaujalo mě, že mezi nimi nebyla žádná žena, která by řekla, že jí ta a ta neziskovka skutečně pomohla,“ dodal poslanec.

V ODS cítí Janda pro svůj návrh podporu. „Genderová politika je obecně proti pravicovému smýšlení,“ řekl Právu.

Jsou to jediné peníze, hájí se neziskovky

Proti neziskovým organizacím bojuje také SPD Tomia Okamury. „SPD upozorňuje na růst politického vlivu sítě tzv. neziskových organizací, které se stále více snaží ovlivnit státní správu a politiku,“ odhlasovalo si hnutí v usnesení na víkendové celostátní konferenci.

Neziskové organizace se proti Jandovu návrhu ohradily. Upozorňují, že sedm miliónů ze státního rozpočtu je jediná částka, kterou na podporu rovných příležitostí dostanou. „Je zřejmé, že pan poslanec o dotačním programu nic neví. Sport je určitě důležitý a je dobře, že se na něj navyšují peníze, ale lidská práva jsou přece jen důležitější,“ řekla Právu Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové exportní komory ČR.

„Tyto organizace pomáhají například obětem násilí a znásilnění, jeden z projektů je zaměřen přímo na muže. O prospěšnosti dotačního titulu nemůže být pochyb,“ dodala.

Jsou-li to jediné finance, které jdou na rovné příležitosti, tam bychom krátit neměli Kateřina Valachová (ČSSD)

Předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková argumentuje podobně. „Projekty pomáhají obětem domácího násilí, poskytují právní poradenství znevýhodňovaným ženám, například na trhu práce,“ řekla Právu. „Na sport šly loni čtyři miliardy, sedm miliónů není v rozpočtu ani znát,“ dodala. Dotační titul podle ní kontrolovaly dva nezávislé, externí audity. „Dvě zprávy se shodly na tom, že projekty fungují, jak mají,“ upozornila.

Janda trvá na svém: „Je mi líto týraných žen, jsem dobrý a milující manžel, ale problematiku domácího násilí má řešit policie a soudy, případně ombudsman.“

Bývalá ministryně školství a dnešní poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová by přesun financí do sportu uvítala, ale ne za cenu škrtání v neziskovém sektoru. „Jsou-li to jediné finance, které jdou na rovné příležitosti, tam bychom krátit neměli. Umím si ale představit, že bychom našli nějaké úspory na Úřadu vlády, kde nyní proběhla reorganizace, nebude například ministerstvo pro lidská práva. Tady bychom peníze na sport mohli najít,“ řekla.