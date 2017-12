„Plošné zavedení této povinnosti jsem navrhoval už v roce 2014, kdy jsem ještě působil na ministerstvu dopravy (MD). Bylo mi však tehdy řečeno, že by to bylo příliš, protože lidé by neměli být zatěžováni nadměrnými povinnostmi,“ řekl ve středu Právu Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Česko by se podle něj mělo v této věci inspirovat příkladem Slovenska, Finska a Estonska, kde povinnost nosit reflexní prvky skutečně platí plošně.

Na dotaz, jestli tedy lidé budou muset nosit reflexní vesty či pásky třeba i na pražském Václavském náměstí, Budský odpověděl: „To samozřejmě ne, platilo by to jen na těch silnicích v intravilánu obcí, kde není dostatečné osvětlení. Právě na místních komunikacích dochází nejčastěji ke střetům vozidel s chodci.“

Rozšířit povinnost žádá i policie



Ministerstvo dopravy v této chvíli novelu, která by rozšířila povinnost chodců nosit reflexní prvky i na města, nechystá. „Na odborné úrovni však diskuse o tom už probíhá, navrhuje to například policie,“ potvrdil Právu vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Martin Farář.

Pokud dá MD na odborníky a skutečně navrhne plošné zavedení reflexních prvků, nebude to mít ve Sněmovně snadné. Vždyť už v roce 2015 si ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) stýskal: „Když jsem slyšel některé poslance, že nechtějí třeba po vesnickém plese vypadat s reflexní vestou jako šašci, nestačil jsem se divit.“

V platné novele jsou nejasnosti



V nynější právní úpravě jsou některé nejasnosti, které by si změny jistě zasloužily. Novela například stanoví, že reflexní prvky má mít chodec za tmy, či ve dne při snížené viditelnosti, pokud jde mimo obec po krajnici či kraji vozovky. Neřeší ale případy, kdy chodec přes silnici přechází.

„Chodec tedy zákon neporuší, když při přecházení nebude mít reflexní prvek. Přitom je velmi důležité, aby byl vidět,“ upozorňuje Budský. K platné novele zákona o provozu na silnicích také chybí prováděcí vyhláška, která by jasně stanovila, jakou barvu a minimální velikost má reflexní prvek mít a kde ho má chodec nosit.

Když je chodec za snížené viditelnosti vybaven správně reflexním prvkem, zvyšuje se vzdálenost, na kterou je ho řidič schopen rozeznat, až na 200 metrů. A to už dává dostatečný čas na to, aby řidič včas zareagoval a auto se chodci bezpečně vyhnulo. „To ale neplatí pro případy, kdy má chodec na oděvu příliš krátký reflexní pásek či si jej stočí do ruličky na popruh batohu, což je k ničemu,“ konstatoval Budský.

Pokuta až 2000 Kč



Když policisté přistihnou chodce, že při chůzi po silnici mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvek nemá, mohou mu udělit pokutu až 2000 korun.

Důvodem, proč byla tato povinnost uzákoněna, je skutečnost, že jen v letech 2012 až 2015 zemřelo na tuzemských silnicích celkem 523 chodců a 303 z nich v noci. Ještě hrozivější je dlouhodobá statistika, podle níž od roku 1993 do letošního října zahynulo na komunikacích 5770 chodců, a to už je menší město.

„Lidé si mylně myslí, že reflexní prvky musí mít pouze za tmy. Není to ale přesné, protože viditelně označeni musí být i za šera, tedy například za svítání nebo po západu slunce. V mlze je pak vhodné mít s sebou ještě zdroj světla, například elektrickou baterku,“ doporučuje Farář.