Prezident Miloš Zeman jmenuje šéfa ANO Andreje Babiše premiérem ve středu ve 13 hodin. Babišova menšinová vláda má být jmenována za týden. Nový kabinet potom musí do 30 dnů předstoupit před Sněmovnu a požádat o důvěru.

„Pro ČR to znamená, že zhruba 13. ledna budeme vědět, zda máme vládu, která má podporu Sněmovny, nebo nemá, a zda se současná hlasovací koalice proměnila v tichou vládní většinu,“ konstatoval Fiala s narážkou na to, že v dolní komoře spolu s hnutím ANO hlasují komunisté a SPD Tomia Okamury.

„Pokud ta situace nenastane a vláda důvěru mít nebude, ukáže se, že šlo o naprosto promarněný čas,“ kritizoval Fiala hnutí ANO za to, že týden po volbách vzdalo veškerá jednání o většinové vládě.

Dosavadní koalice má 103 hlasů



Mluvil také o případném druhém pokusu o sestavení vlády. Podle něj se ve Sněmovně rýsuje několik možných koalicí. Připomněl, že poslanci ANO, ČSSD a KDU-ČSL v úterý společně hlasovali pro schodek rozpočtu 50 miliard.

„Máme tu koalici pro rozpočet. To by bylo nejlogičtější vládní koalicí, která se nabízí,“ prohlásil lídr ODS. Dosavadní koaliční strany by měly ve Sněmovně dohromady 103 mandátů.

Fiala dodal, že občanští demokraté se nebrání jednání s ANO ohledně vládního programu. „Pokud nás nový pan premiér pozve k jednání, budeme jednat. Budeme ten program číst a řekneme na něj svůj názor. Nečekejte o mnoho víc,“ řekl. Znovu odmítl, že by šla ODS s ANO do vlády.