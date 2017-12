„Lávka bude odmontována, aby se zjistilo, co bylo uvnitř. Bude dnes i zítra zkoumána i ve vodě. S firmou Strabag byla uzavřena včera smlouva, má 13 dní na to, aby lávku odstranila. Bohužel nepůjde použít pontonový most, protože lze ho použít jen v případě katastrof, navíc není tak těsný, aby se tam nikomu nic nestalo,“ uvedl na tiskové konferenci náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Podle Dolínka budou nyní probíhat jednání o přívozu, který chce magistrát co nejdříve uvést do provozu. „Musíme ale počkat na to, až bude zřícená lávka pryč,“ konstatoval Dolínek. Podle něj nová lávka jen tak rychle nevznikne, ta původní totiž nebyla zanesena v územním plánu. Úředníci proto nyní zasílají na příslušné orgány žádost o změnu územního plánu.

Podle něj byla stará lávka konstruována na 5 až 50letou vodu, což v minulosti mohlo činit problémy. „Nová lávka musí vydržet mnohem víc,” poznamenal.

Firma Strabag už má předběžný postup na rozebrání lávky. Práce budou stát podle Karla Frankoty ze Strabagu zřejmě do 10 miliónů korun.

„Začneme stabilizací pilíře číslo dva, který je nakloněn. Následně ho začneme rozebírat spolu s části lávky, která je na břehu a částečně ve vodě. Poté je odvezeme. Ve čtvrtek a pátek přistoupíme k odstranění lávky na druhé straně břehu. Tento týden chceme udělat levý břeh a poté pravý břeh. Nemůžeme vše dělat rychle, protože na práce bude dohlížet policie a soudní znalec,“ popsal Frankota.

Odvolán vedoucí



Kvůli zřícení lávky v pražské Troji byl v pondělí dočasně odvolán šéf mostařů Technické správy komunikací (TSK) Jan Zemánek. Hlavní město coby akcionář TSK chce prověřit, kdo nese vinu za pád lávky.

„Na základě rozhodnutí generálního ředitele Technické správy komunikací (TSK) hl. m. Prahy, a.s. Petra Smolky je odvolán z funkce vedoucího oddělení mostů pan Jan Zemánek a do konce vyšetřování bude pověřen vedením týmu mostařů někdo jiný,” uvedla v pondělí odpoledne mluvčí TSK Barbora Lišková. [celá zpráva]

Zásah hasičů u zřícené lávky v pražské Troji.

FOTO: HZS Praha

Praha poslala odborníky prozkoumat stav Lanového mostu na Jižní spojce. Most je ve špatném stavu a hrozí to, že na něj bude zakázán vjezd autům nad 12 tun. Zkontrolovány budou také zbylé mosty a lávky v Praze, z toho 110 jich bude prověřeno prioritně.

Za zřícení lávky v Troji mohlo podle odborníků ze stavební fakulty Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze patrně přetržení hlavních nosných ocelových lan, která byla poškozena korozí. Projekt kontrol, které dělala specializovaná firma Pontex, byl podle nich v pořádku.