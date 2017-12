Průzkum: Piráti posilují, volný pád soc. dem. nekončí, lidovci mimo Sněmovnu

Pokud by nyní byly volby, tak by opět s přehledem zvítězilo ANO s 30 procenty hlasů. Druzí nejsilnější by se 14 procenty hlasů byli piráti, jejichž preference stále rostou. Na druhém konci pokračuje volný pád soc. dem., která by těsně překročila pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny. Nahnuté to má TOP 09 a KDU-ČSL by se do dolní komory nedostala.