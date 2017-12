Babiš: Musíme řešit inkluzi i nákupy na obraně

Nová vláda bude řešit inkluzi ve školství, kterou hnutí ANO příliš nepodporuje, a budoucí ministryně obrany Karla Šlechtová má dát do pořádku armádní nákupy. V rozhovoru pro deník právo to řekl šéf ANO Andrej Babiš, který sestavuje vládu. Podle svých slov bude zahraniční politiku dělat hlavně on sám.