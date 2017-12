„Je to úžasná věc. Pro Karolínku to znamená svobodu. Může závodit se starším bráškou nebo s kamarády,“ řekla Právu její babička Daniela Seidlová, která má vnučku spolu s jejím o dva roky starším bratrem Filipem kvůli komplikované rodinné situaci od malička ve své péči.

Díky speciálnímu dětskému elektrohandbiku zvládne Karolínka, jíž chybí svalová síla v rukou, i nedalekou šternberskou cyklostezku. Handbike, tak jak už název naznačuje, je kolo nebo tříkolka poháněná pomocí horních končetin. Karolínce pak pomáhá ještě elektromotorek.

„Je to pro ni vlastně taková rehabilitační pomůcka, díky které si udržuje svalovou hmotu. Přestože je kolo na elektropohon, musí vyvinout nějakou iniciativu, aby jelo. Do budoucna bychom snad mohli získat rovněž trenažér na toto kolo, který by mohla vnučka využívat i během zimy,“ dodala Seidlová, podle níž je Karolínka cílevědomá, snaží se posouvat hranice a vyrovnat se svým vrstevníkům.

„Chodí do třetí třídy běžné základní školy, kde jí pomáhá paní asistentka. Tancuje, hraje na flétnu, klávesy a ráda kreslí,“ upřesnila babička některé z aktivit, které její vnučka dělá. Za tanec si vysloužila dokonce už i řadu ocenění.

Musí projít atestací



Karolínka je vlastně v případě elektrohandbiku jakýmsi zkušebním jezdcem. Jako první dítě v Česku testuje prototyp, který letos vznikl díky neziskové organizaci Černé koně v garáži jejího zakladatele Tomáše Poucha ve středočeské obci Nové Jirny.

Organizace, která funguje už od roku 2008, nyní vyrábí handbiková kola pro postižené děti jako jediná v České republice a zatím i v Evropě. Letos k nim přibylo i speciální kolo na elektropohon.

„Prototyp kola jsme vymýšleli s kolegy zhruba dva měsíce. Vycházeli jsme s handbiků pro dospělé, ale byl to stejně pokus omyl,“ vysvětlil Poucha. Dodal, že elektrohandbike vyvinuli pro děti, které pro své pohybové omezení nemají dostatečně silné ruce, aby uvezly své tělo.

„Výrobu plánujeme rozjet na přelom roku 2019/2020. Ještě musí projít atestací,“ doplnil Poucha, jenž sám přišel v dětství o nohu a jízda na kole mu výrazně pomohla k tomu, aby se s handicapem vyrovnal. V současnosti v jeho neziskové organizaci kromě něj pracuje i několik dalších podobně postižených lidí.

Ke každému vyrobenému kolu se snaží Černé koně najít sponzora, který ho zaplatí. V případě Karolínky to byla pojišťovna Allianz. Cena je 25 tisíc korun, což je podle slov Pouchy částka za materiál. „Skutečné náklady jsou ale o polovinu vyšší,“ uvedl a pro srovnání zmínil, že cena ručních kol pro dospělé se pohybuje kolem 130 tisíc.

Zájem o Pouchova kola je obrovský. Zatím je dostalo 36 dětí, dalších patnáct na ně čeká. Poptávku má výrobce rovněž ze Slovenska, sám by rád pronikl do Německa nebo i do jiných evropských států.

Potřebují novou dílnu



Jednou z překážek jsou však prostory, kde se kola montují. Nyní se sestavují v malé garáži, což je už nevyhovující.

„Rozhodli jsme se proto spustit na HitHitu kampaň, jejímž cílem je vybrat 300 tisíc korun, díky kterým bychom byli schopni zajistit alespoň tu nejzákladnější rekonstrukci nových prostor,“ podotkl Poucha.

V ideálním případě by však organizace potřebovala vybrat jeden milión. „Pokud by se to podařilo, mohli bychom nakoupit nejen vybavení, ale dokonce zaměstnat další handicapované,“ uzavřel.