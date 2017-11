12:04 - Poslanec Radek Koten, kterého jeho SPD nominuje do čela bezpečnostního výboru, by měl podle TOP 09 požádat o prověrku nejvyššího stupně. Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová novinářům řekla, že její strana vyzvala ostatní zákonodárce, aby nehlasovali pro zvolení Kotena do čela výboru.

11:30 - Nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se na tiskové konferenci po jednání klubu znovu ohradil proti výrokům šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o vydání Andreje Babiše.

„Není možné, aby byla poslanecká imunita zneužívána. Stanovisko předsedy Poslanecké sněmovny je mimořádně nebezpečné,” prohlásil Pospíšil. „Budeme chtít vyjádření a budeme chtít, aby svůj výrok vysvětlil,” doplnila ho první místopředsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová.

Politici kritizovali Vondráčka za jeho slova o vydání Babiše už v pondělí. Šéf Sněmovny totiž v České televizi prohlásil: „To bude zas úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu.”

Uspěje Fiala?



Poslanci budou mimo jiné na úterní schůzi napodruhé volit místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem tento na post je Petr Fiala (ODS). Minulý týden jako jediný z pětice kandidátů neuspěl. Sněmovna bude také jednat o výborech a založí stálé komise. Jednání sledujeme on-line.

Poslanci si už minulý týden na ustavující schůzi zvolili čtyři místopředsedy – Jana Hamáčka (ČSSD), Vojtěcha Pikala (Piráti), Tomia Okamuru (SPD) a Vojtěcha Filipa (KSČM).

Skutečnost, že Fiala jako jediný neuspěl, ODS glosovala se slovy, že strana nepolíbila prsten, a tak pro něj hnutí ANO nehlasovalo. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek následně jako důvod uvedl, že Fiala jako jediný nepožádal o podporu.