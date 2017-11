„Žádost na pana Svobodu dorazila v pátek,” řekl Vondráček. Žádost postoupil mandátovému a imunitnímu výboru. Poslanci už jednou bývalého pražského primátora k trestnímu stíhání vydali, bylo to v roce 2014.

Policie ho spolu s dalšími pražskými radními vinila z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže kvůli jedné zakázce v kauze opencard. Svoboda s vydáním souhlasil, ač stíhání označil za nesmyslné a politické. Loni v září soud Svobodovi udělil podmíněný trest 2,5 roku, Svoboda se odvolal.

Fiala kritizuje délku trestního stíhání



Vondráček v televizi řekl, že je rád, že ve Svobodově případě má možnost opakovaného rozhodování. V únoru 2014 se vyslovil pro zbavení Svobody imunity.

„Bude záležet samozřejmě i na stanovisku Bohuslava Svobody,” poznamenal, zdůraznil ovšem, že s ohledem na běžnou dobu trestního stíhání nemá průměrný poslanec šanci, aby se za funkční období Sněmovny stihl očistit.

Na délku trestního stíhání poukázal v OVM i předseda ODS Petr Fiala. „Někdo je obviněn, má to dopad na jeho život, jeho soukromí, na všechno, a léta se táhne, ta kauza, to je smutné a to nás musí vést k určité politické opatrnosti,” prohlásil Fiala.

Aniž někoho jmenoval, dal do souvislosti trestní stíhání předáků ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a vyzval k rozlišování jednotlivých případů. Považuje za rozdíl, je-li člověk podezřelý, že se neoprávněně obohatil při svém podnikání, nebo z toho, že jako politik špatně rozhodl.

„U Svobody není ani stín podezření, že by z toho měl nějaký prospěch,” podtrhl Fiala.