„Jako první to řeknu panu prezidentovi příští týden, budete si muset počkat do úterka. Už to vypadá, že seznam ministrů mám. Je to dost stres. Ti lidé mají rodiny, nejdříve řeknou ano, pak se rodina rozmyslí, tak řeknou zase ne. A já stále přemýšlím o jednom kandidátovi na jeden post, jestli je to dobře, nebo ne,“ řekl Babiš Právu.

Zeman oznámil, že Babiše jmenuje premiérem 6. prosince a jeho vládu 15. prosince. [celá zpráva] Budoucí premiér ale přiznal, že si představoval dřívější termín. „Chtěl bych ale sestavit kabinet co nejdřív. Myslím, že 15. prosince je pozdě,“ řekl Právu Babiš.

Babišovo hnutí ANO se pokouší sestavit menšinovou vládu bez jasně dané podpory dalších stran.

Pravicové strany poukazují na hlasovací blok ANO, SPD a KSČM, který ve Sněmovně protlačil na post šéfa mandátového a imunitního výboru komunistu Stanislava Grospiče a do čela komory nominanta ANO Radka Vondráčka, který by rozhodoval o případném třetím pokusu o sestavení vlády.