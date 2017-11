„Žádná další bezpečnostní opatření již nechystáme,“ řekl Právu teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS) a tlumočil vzkaz ředitelky školy Marcely Prokůpkové médiím, že v zájmu uklidnění situace a stabilizace výchovně-vzdělávacího procesu již nebude celou kauzu komentovat.

Jediným viditelným bezpečnostním opatřením je častější přítomnost strážníků před školou, posíleny zde byly také policejní hlídky. Mezi rodiči ale obavy o své děti přetrvávají. „To víte, že mám strach. Co já vím, koho co napadne,“ řekla Právu asi třicetiletá Romka, když ve středu odpoledne čekala před školou na své dva potomky. „Ráno je vodím do školy a po vyučování zase vyzvedávám. Pro jistotu. Předpokládám, že ve škole se jim nic stát nemůže,“ dodala.

Nenávistné komentáře

Nevraživé komentáře se na Facebooku objevily pod sdílenou fotografií žáků první třídy. Na snímku jsou kromě českých dětí také romští, vietnamští a arabští školáci. Někteří diskutující posílali děti do plynu, jiní je zase přirovnávali k teroristům, mezi které „by sednul granát jak pr…l na prkýnko“. Výhrůžky směřovaly i proti učitelům a vedení školy. Nechyběly ani výzvy k likvidaci celé školy.

Nevinná fotografie prvňáčků vyvolala nenávistné reakce. Snímek šesti a sedmiletých romských, arabských a vietnamských dě... Zveřejnil(a) Teplický deník dne 6. listopad 2017

„Ty komentáře plné nenávisti psali hlavně lidé z druhé strany republiky, kteří neznají zdejší situaci. Místní to nevnímají jako problém,“ připomněl Kubera.

Vlnu verbálních útoků a negativních příspěvků vystřídala nyní vlna solidarity a zájmu o děti. Ve prospěch školy byly založeny dvě sbírky. Organizace Romea přislíbila škole polovinu výtěžku kampaně, která nese název Oni je do plynu, my je do škol! Podle aktuálních údajů už bylo vybráno zhruba 246 000 korun.

Přes půl miliónu přišlo na účet Patricka Zandla, který původně vyhlásil sbírku mezi svými přáteli na Facebooku. Nově je dostupná i pro veřejnost.

Dneska vás potřebuju. Někdy je mi ze situace v Česku opravdu těžko. Ne kvůli volbám. Ne kvůli prezidentovi. Kvůli nám. ... Zveřejnil(a) Patrick Zandl dne 16. listopad 2017

Ředitelka Prokůpková poděkovala všem podporovatelům na školním webu. Vedení školy využije podle serveru Romea.cz peníze pro prvňáky a pro žáky devátých ročníků. Zbývající peníze věnuje všem ostatním dětem bez rozdílu věku, rasy, národnosti, pohlaví. „Všechny děti budou mít ze sbírky užitek a určitě i velkou radost,“ řekla Prokůpková serveru.

Na sídlišti žijí stovky cizinců

Několik cizinců na fotografii žáků jedné školní třídy z prosetické školy má přitom logiku. V panelových domech zdejšího sídliště žije, kromě stovek romských rodin, shodou různých okolností také několik desítek rodin Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a Arabů. Jejich děti logicky spádově patří právě do zdejší školy v ulici Plynárenská a také ji navštěvují.

„Jde o děti starousedlíků, kteří zde žijí několik let. Rozhodně to nejsou žádní uprchlíci,“ zdůraznil Kubera.

Tito cizinci vesměs pracují v Teplicích a okolí jako lékaři, prodejci i dělníci nebo podnikají ve službách. Příkladem je lékař Mohammed Ghaleb, který po rozpoutání kauzy napsal na svůj facebookový profil: Lidé jsou buď dobří, nebo zlí, jiné rozdíly neexistují. Děti jsou jen dobré a nevinné. Škola dává jen to nejdůležitější. Uznávaný a oblíbený lékař, jehož tři děti navštěvují prosetickou školu, na žádost Práva o vyjádření se k aktuální situaci v Teplicích nereagoval.

Na Teplicku žije podle loňské statistiky ministerstva vnitra trvale vedle zhruba 120 tisíc Čechů na dvě stovky Arabů z Afghánistánu, Alžíru, Egypta, Iráku, Íránu, Sýrie, Jemenu a Pákistánu a dalších muslimských zemí. Dále je to šest stovek Rusů a 1300 Vietnamců.

Někteří xenofobně založení místní se ale domnívají, že zejména Arabů je ve městě mnohem více. „Připadá mi to tak. V parcích, na ulicích v nákupních centrech, všude vidím zahalené osoby,“ svěřil se Právu se svým postřehem asi třicetiletý Martin.

Zdání zřejmě klame, neboť výrazně ubylo i klientů zdejších lázní z arabských zemí, kteří svými kulturními návyky byli v minulosti často terčem kritiky pořádku a klidu Tepličanů.

„Myslím, že si Teplice daly vlastní gól různými akcemi, které rozsévaly nesnášenlivost. Někteří klienti odjíždějí jinam, a byť proti loňsku o něco vzrostl podíl ruské klientely, tak ta ale arabskou nenahradí,“ řekl Právu ředitel společnosti Lázně Teplice v Čechách Radek Popovič.

Policie údajně našla napříč republikou některé lidi, kteří nenávistné komentáře psali, nyní je postupně vyslýchá. V souvislosti s případem nebyl dosud nikdo obviněn. „Případ nadále prověřujeme, jednotlivé dílčí úkony trestního řízení nebudeme komentovat,“ uvedl teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.