„Nemám s tím problém. Jestliže jsem plat nebral oprávněně, tak jakmile budu vyzván, vše samozřejmě vrátím,“ řekl ve středu Bendl Právu.

Bendlovi vypršel předchozí čtyřletý mandát 25. října. O nový mandát přišel rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 19. 11. Za listopad mu tudíž už žádný poslanecký plat ani náhrady vyplaceny nebudou.

Bývalý poslanec nebude škodný. Po čtyřech letech ve Sněmovně získal totiž nárok na statisícové odchodné. Pokud do tří měsíců neobsadí některý z postů ústavního činitele, pak to pro něho znamená, že jako bývalý místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj dostane 427 500 korun hrubého. Suma se počítá podle počtu „odkroucených“ let, maximálně čtyř, k nimž se přičte ještě jeden měsíční plat.

Kdyby se rozhodl peníze Sněmovně nevrátit, pak by mu podle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí bylo odchodné příslušně kráceno.

Podle zákona se Bendl stal poslancem dnem zvolení, tedy 21. říjnem. O dva dny později vydala Státní volební komise ve Sbírce zákonů oznámení o výsledcích voleb, ve kterém potvrdila, že Bendl byl zvolen poslancem ve Středočeském kraji.

Sněmovna mu proto ve výplatní den, kterým je v dolní komoře 7. den následujícího měsíce, vyplatila alikvotní část poslaneckého příjmu. Měsíční plat je 71 tisíc korun hrubého a v jeho případě 36 900 korun zdanitelných náhrad na dopravu, stravu a reprezentaci.

Statisíce pro 127 poslanců

Odchodné dostane na rozloučenou s vysokou politikou i 125 poslanců, kteří buď nekandidovali, anebo nebyli zvoleni. Následovat je budou ještě dva poslanci, Ivan Pilný (ANO) a lidovec Daniel Herman. Ti odchodné dostanou až po ukončení své mise ve vládě a bude se jim počítat z ministerského platu.

Herman, který byl ve funkci celé čtyři roky, získá 677 500 korun. Pilný, který se stal ministrem letos v květnu, obdrží jeden plat jako odchodné. Ministři berou 135 500 korun hrubého.

Poslanci, kteří ve Sněmovně nezastávali žádnou funkci, si tak odnesou nejnižší odchodné ve výši 355 tisíc korun hrubého. Půl miliónu získají poslanci, kteří vedli výbory, kluby či delegace. Jejich měsíční plat totiž činil rovných 100 tisíc Kč hrubého měsíčně.

Na rozdíl od ministrů, kteří mohou ještě tři měsíce po opuštění funkce užívat služební automobily, sněmovní funkcionáři již tuto výsadu nemají.