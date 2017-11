Nejprve se čekalo, až bude zvolen předseda Sněmovny, kterým se stal v úterý Radek Vondráček (ANO). Právě šéf dolní komory je totiž adresátem žádosti o vydání. Také bylo potřeba zvolit členy imunitního výboru, který žádost projedná a na další zasedání pozve dotyčné poslance, aby se vyjádřili.

Očekává se však, že babišovci budou konečné rozhodnutí výboru oddalovat. Nic na tom nemění ani fakt, že podle zákona by mělo být vydávání zařazeno na program nejbližší schůze komory, která by se mohla sejít už příští týden po schůzi ustavující.

Nové kolečko

„Osobně očekávám, že opět budou padat žádosti o znovuvyslechnutí státního zástupce, vyšetřovatele, o opětovné nahlédnutí do policejního spisu,“ řekla Právu bývalá předsedkyně Sněmovny i imunitního výboru Miroslava Němcová a dodala: „Snaha jakkoli protahovat rozhodnutí tady určitě bude.“

Němcová tím narážela na zkušenost s původním vydáním Babiše a Faltýnka, kdy rozhodování od doručení žádosti do Sněmovny ke zbavení imunity obou trvalo skoro měsíc.

Poskytování spisu není ničím neobvyklým, imunitní výbor tak postupoval často. I v minulosti se ale poslanci nevyhnuli dohadům s policisty, zda spis mohou, či nemohou poskytnout. A to z obav kvůli možným únikům.

Dá se přitom očekávat, že pražské policejní ředitelství bude v případě nové žádosti o nahlédnutí do spisu postupovat jako v létě, kdy odmítlo dát spis z rukou a členové výboru se s ním mohli seznámit v jeho sídle.

Právě imunitní výbor doporučuje Sněmovně, zda má poslance vydat, či nikoli. I když není jeho stanovisko nijak závazné, běží o to, že pouze jeho členové mají možnost seznámit se jak s policejní žádostí, tak případně s policejním spisem.

Šéfem komunista

I proto poslanci svedli už v pondělí bitvu o počet členů výboru, v němž budou mít své zástupce všechny frakce. Nakonev má výbor 19 členů a zástupci hnutí ANO, SPD a KSČM v něm mají 11 zástupců.

Do čela výboru byl zvolen komunista Stanislav Grospič, a to hlasy babišovců, SPD a KSČM. Proti byli poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Sociální demokraté se zdrželi.

Faltýnek před novináři nepřímo připustil, že členové výboru za ANO mohli při výběru mezi Grospičem a Gazdíkem zohlednit to, jak se strany staví k žádosti o vydání jeho a Babiše. „Zástupci komunistů a SPD řekli, že se vyjádří, až si to přečtou, co je tam napsáno,” uvedl. Strany tzv. Demokratického bloku podle něj naopak mají dopředu jasno, aniž jejich zástupci žádost viděli. Dodal, že však jde jen o jeho pocit, protože ve výboru není.

Grospič k žádosti o vydání poznamenal, že další krok výboru je vázán na to, kdy bude zvolen nový předseda Sněmovny, obdrží policejní žádost a teprve poté ji předá mandátovému výboru. Gazdík soudí, že většina, která Grospiče zvolila, může zabránit Babišově vydání.