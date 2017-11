„Sněmovna byla nepřipravená. Dnes bylo vidět, že to byla holá improvizace. Dojem mám poměrně tragický,” řekl Novinkám po skončení prvního jednání pléna Sněmovny pražský lídr ČSSD a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Na magistrátu je podle něj mnohem konstruktivnější prostředí. „Zlatý magistrát. Tam se pracuje. Tady na konci je jen pachuť z toho, že to někdo neuměl připravit. První den smutný, ale já doufám, že ve středu sem přijdu s dobrou náladou zas,” dodal Dolínek.

Nad nepřipraveností některých zkušenějších kolegů se pozastavili i zástupci Pirátů, kteří mají ve Sněmovně 22 nováčků. „Bylo to asi méně pracovní, než jsem čekala. Docela mě překvapilo, že někteří poslanci, kteří tu už sedí nějakou dobu, nebyli moc kompetentní. Náš Vojta Pikal jim vysvětloval jednací řád,” podělila se o své dojmy poslankyně Pirátů Zdena Balcerová.

„Je tristní, že se musíme hádat o jednací řád. Jako nováčkovi ve Sněmovně mi to přijde velmi smutné,” dodal její stranický kolega Vojtěch Pikal.

Hraje se o vydání Babiše a Faltýnka



První jednání Sněmovny mělo za úkol především ustavit mandátový a imunitní výbor. Původní návrh 15 členů by znamenal, že dva nejmenší kluby STAN a TOP 09 nebudou mít ve výboru své zástupce, a tak se poslanci téměř dvě hodiny přeli o navýšení členů. Výbor bude mít nakonec 19 členů. [celá zpráva]

Já to nasávám, co se všechno tady děje Milan Hnilička, ANO

„ANO se to snaží podojit tak, aby mělo co nejvíce těch funkcí. To je jasné, a aby mělo největší hlasovací sílu. Hraje se o vydání Babiše a Faltýnka,” řekl Novinkám předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ještě před hlasováním.

Právě na doporučení mandátového a imunitního výboru bude Sněmovna později hlasovat o vydání obou poslanců policii.

Nasávání slavnostní atmosféry



Nováčci za hnutí ANO se podle svých slov zatím spíše rozkoukávají. „Já to nasávám, co se všechno tady děje. Neměl jsem žádná očekávání. Je nás tady plno, co jsou tady noví,” komentoval první zasedání Sněmovny bývalý hokejový brankář Milan Hnilička.

„Mělo to pro mě slavnostní atmosféru. Měl jsem pocity cti, že můžu být na ustavující schůzi,” uvedl jeho stranický kolega Adam Vojtěch, o kterém se spekuluje jako o možném ministru zdravotnictví. [celá zpráva]

Spory hned na první schůzi ho zarazily. „Asi to tak chodí a musíme si na to zvyknout. Doufám, že se nebude jen politkařit a že se budou řešit i věcné problémy,” dodal Vojtěch.