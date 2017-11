Zatímco pondělí nabídne podobně jako uplynulý víkend proměnlivou oblačnost a podprůměrnou teplotu s maximy mezi 1 a 5 stupni a četné přeháňky mohou být v polohách nad 500 metrů sněhové, v úterý začne počasí ovlivňovat teplé jihozápadní proudění. Ranní minima se nicméně budou pohybovat mezi 2 a -2 stupni a silnice tak mohou klouzat. Přes den bude nejčastěji zataženo s deštěm a v maximech se teploty dostanou na 5 až 9 stupňů.

„Ve středu bude převládat zataženo s nízkou oblačností, při jejím rozpuštění bude i polojasno,” konstatovala Honsová. Ráno budou teploty klesat na 6 až 2 stupně, přes den se dostanou na 6 až 10, při zmenšené oblačnosti i nad 12 stupňů Celsia.

I ve čtvrtek bude ráno převládat nízká oblačnost s četnými mlhami. V průběhu dne se však vyjasní na polojasno či skoro jasno a teploty se z ranních 3 až -1 stupně dostanou na 8 až 12, případně i 14 stupňů Celsia. Jak Honsová připomněla, naposledy jsme takovéto teploty v tomto období zažili v roce 2009.

Počasí se začne měnit v pátek. Nízká inverzní oblačnost se bude rozpouštět jen velmi neochotně a polojasné oblohy se tak dočkáme již pouze ojediněle. Ranní teploty klesnou na 6 až 2 stupně, přes den vzrostou na 5 až 9, při vyjasnění až 13 stupňů Celsia.

V sobotu se na naše území začne nasouvat frontální oblačnost, která přinese přeháňky a do vyšších poloh opět sněžení. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 9 stupňů Celsia. Ochlazení bude pokračovat i v neděli, kdy by odpolední maxima neměla překročit 7 stupňů Celsia.