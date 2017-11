„Role prezidenta je velmi nadbíhavá vůči Babišovi. Nelze se tomu před prezidentskými volbami divit,” prohlásil jednadvacetiletý poslanec. Upozornil, že vláda nemá jasnou podporu většiny ve Sněmovně.

„Hrozí, že tady bude vláda bez důvěry, která bude mít kontrolu například nad státními podniky. Bude těžké motivovat prezidenta, aby hledal nějakého jiného premiéra, protože prezident se k tomu nebude moc mít,“ dodal Feri.

Podle prvního místopředsedy STAN Víta Rakušana prezident „slovíčkaří s ústavou, že je tam může či musí, zapomíná se na ducha ústavy”.

„Prezident by měl situaci co nejvíce stabilizovat a vést k nějakému smíru. To se neděje, prezident rovnou řekl, že dává nějaký bianco šek vládě Andreje Babiše, rovnou řekl má první pokus, dostane i druhý pokus. ANO tak má pocit, že má bianco šek a ostatní nepotřebuje,” prohlásil Rakušan.

Feri: Demokratický blok není Kalouskův projekt



Podobně jako Feri se domnívá, že Demokratický blok by mohl nějakou formou spolupracovat při následujících komunálních a senátních volbách. Oba vyjádřili určitou lítost nad tím, že se k bloku nepřidali Piráti.

„Myslím si že u Pirátů hraje roli označení, že je to Kalouskův projekt, protože pro piráty je Kalousek něco toxického,” řekl Feri. Podle něj je autorem spojení spíše předseda ODS Petr Fiala.

„Chápu, že pro Piráty je těžké byt v nějakém bloku s TOP 09 a ODS proti kterým se vymezovaly podobně jako proti ANO,” myslí si Rakušan. Podle něj je ale situace mimořádná a spolupráce by proto byla na místě.

Poslanci se sejdou v pondělí odpoledne poprvé po parlamentních volbách na ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. Z dosavadních vyjednávání vyplývá, že v čele Sněmovny pravděpodobně stane Radek Vondráček z ANO.

Při ustavení Sněmovny chtějí postupovat jednotně ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, které proto utvořily Demokratický blok. Ten má ve dvousetčlenné Sněmovně 48 mandátů. Blok chce dva místopředsedy Sněmovny a předsedat mimo jiné bezpečnostnímu či hospodářskému výboru. Oba výbory ale již zástupci ANO slíbili hnutí Svoboda a přímá demokracie.