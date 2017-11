18:50 - Na Koncert pro budoucnost dorazil Michal Horáček. Divil se, že nebyl vybrán jako řečník jako další prezidentští kandidáti Hilšer, Fischer a Drahoš.

18:08 - S transparenty s hesly o svobodě přišli v pátek lidé také k Janáčkovu divadlu v Brně, kde se konala vzpomínková akce při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. V úvodu vyšel průvod městem asi s dvacítkou lidí. Poté se u pódia sešlo asi 150 diváků, kteří si mohli vyslechnout hudební vystoupení i proslovy řečníků.

17:45 - Koncert pokračoval setem skupiny Švihadlo. Nyní zpívá Jaroslav Uhlíř, po něm vystoupí Thom Artway nebo Emma Smetana. Celou akci zakončí v devět hodin jazzaman Laco Déczi a jeho skupina Celula New York.

Kandidiát na prezidenta ČR Jiří Drahoš na koncertě

FOTO: ČTK

17:36 - Na úvod koncertu zahrál písničkář Vladimír Merta skladbu Praha Magická, kterou rozezpíval dav. Po něm vystoupili The Plastic People of the Universe New Generation v čele s kytaristou Joe Karafiátem a houslistou a zpěvákem Jiřím Kabešem.

Skupina Poletíme?

FOTO: ČTK

16:50 - Na Václavském náměstí v Praze začal Koncert pro budoucnost. Přišly tisíce lidí. Vystoupí tam např. Emma Smetana, Laco Déczi, Lenka Dusilová & Baromantika, kapela Zrní nebo Jaroslav Uhlíř.

Video

Koncert na Václavském náměstí

16:25 - Za svobodu a demokracii je třeba neustále bojovat, řekl k svátku 17. listopadu premiér Bohuslav Sobotka. ČR vnímá jako úspěšnou zemi, na kterou mohou být občané hrdí.

16:23 - Výročí 17. listopadu si připomněla i americká ambasáda v Praze.

Dnes si připomínáme události 17. listopadu v české historii. Rada pro tiskové a kulturní záležitosti Velvyslanectví USA Joann Lockard položila kytici a zapálila svíčku u pamětní desky na Národní třídě v Praze. #17listopad #sametovarevoluce pic.twitter.com/PTfXN0Pv1y — U.S. Embassy Prague (@USEmbassyPrague) November 17, 2017

16:20 - V ulicích Hybernská a Senovážná je již klid, příznivci extrémní pravice nakonec po dohadování s policií odešli. Na rohu budovy České národní banky ještě hlídkovalo několik policistů, postupně ale odjeli.

15:30 - Průvod příznivců krajní pravice zablokovali v Hybernské ulici těžkooděnci. V poutech skončili nejméně dva lidé. Pochod totiž nebyl povolený a hlavně fanoušci Vandase slovně i fyzicky napadali policisty. Situace také komplikuje dopravu. Na místě zasahuje řada lidí z antikonfliktního týmu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Konflikty krajni pravice s tezkoodenci v centru. Zdroj: Novinky.cz

15:10 - Několik příznivců DSSS se postrkávalo s policisty v ulici Na Příkopě. Na Můstku je policisté zastavili a nechtějí je nechat projít na Staroměstské náměstí.

14:50 Ani nevlídné počasí neodradilo stovky lidí zúčastnit se akce s názvem Korzo Národní. Tato akce si dala za cíl ukázat, jak se dá naložit s nabytou svobodou - v umění, občanské společnosti, veřejném prostoru. Na Národní třídě se tak rozezněla hudba místo obsáhlých proslovů už po čtvrté.

Video

Korzo na Národní třídě

14:30 Prezidentský kandidát Mirek Topolánek na Národní třídě reagoval na otázku, co říká na to, že se vláda může opírat o komunistické hlasy?

„To že se může vláda opírat o extrémní síly, to začíná připomínat situaci druhé republiky po Masarykově smrti. To, že tomu nejsme schopni zabránit, a dokonce se to řadě lidí i líbí, tak to je na velkou diskusi a změnu chování všech těch, kteří můžou lidem něco vysvětlovat a říkat, to nejsou jenom politici. Musí jim vysvětlovat, že to není dobrá cesta. Není to na jednoduché řešení ani v minulosti ani teď. Nejste schopen tomu zabránit, pokud vůle voličů je taková,“ řekl Topolánek.

Video

Mirek Topolánek na Národní třídě

14:25 - Na pražském Můstku v dolní části Václavského náměstí se sešlo po 14:00 několik desítek příznivců strany DSSS. Šéf partaje Tomáš Vandas kritizoval současnou politickou situaci a prezidentské kandidáty. Přiznal, že DSSS v nedávných parlamentních volbách neuspěla.

„Boj jsme prohráli, ale válka pokračuje,“ řekl mimo jiné. Příznivci občas skandovali heslo Čechy Čechům, reagovali zejména na Vandasova tvrzení o problémech s migrační krizí v Evropě. ČR podle něj čelí bezpečnostnímu riziku kvůli uprchlíkům, narůstá prý teror. Po listopadu 1989 se podle Vandase dostala do rukou gaunerů a zlodějů.

„Opět hrozí vláda jedné strany, vytvoření takzvaného Babišstánu,” prohlásil také Vandas.

Video

Demonstrace příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Zdroj: Novinky.cz

13:36 - Prahou jde satirický průvod Sametové posvícení. Vydá se z náměstí Republiky přes Karlův most, Kampu a Václavské náměstí zpět na náměstí Republiky.

Video

Satirický karnevalový průvod Sametové posvícení v Praze

13:35 - Česko je země silných a hrdých lidí, řekl k 17. listopadu kandidát na prezidenta Michal Horáček: „Já jsem projel celou zemi, navštívil jsem nějakých 500 míst a můžu vám říct, že to, jak vnímáme svou zemi prostřednictvím médií a sociálních sítí, to není ten pravý obrázek. Ta země není zemí závistivých, nechápajících, malověrných lidí. Je to země silných a hrdých lidí, kteří jsou hrdí na to, co si odpracovali tam, kde bydlí. A jsou na to hrdí právem. Postoupili jsme vlastně dál, než jsem si odvážil snít.“

Silně prý vnímá odkaz Václava Havla. „Byl to můj osobní přítel, strávil jsem s ním v revoluci tolik napínavých hodin a považuji Václava Havla za člověka, který je pro nás důležitější, než si možná dneska uvědomujeme,“ dodal Horáček.

Video

Michal Horáček o české společnosti

13:23 - „Demokracie a svoboda je úžasná věc, kterou jsme dostali do svých rukou. Je na nás, abychom ji udrželi, ” řekl novinářům na Národní třídě v Praze ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). „17. listopadu 1939 nacionálně socialistický režim rozpoutal děsivou mašinérii zla a nenávisti proti českým studentům a vysokým školám. Padesát let na to internacionální socialismus vedený komunisty udělal totéž, opět násilí proti českým studentům. Je na nás, abychom hodnoty svobody a demokracie udrželi, automaticky už to nebude,“ dodal.

Video

Ministr kultury Daniel Herman na Národní třídě

12:40 - Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se v Liberci konalo vzpomínkové shromáždění u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici. Přítomní k památníku položili květiny a vydali se na tradiční pochod proti zapomínání, který zakončili položením květin a zapálením svíček u Památníku obětem okupace 1968 na průčelí historické radnice na náměstí Dr. Edvarda Beneše.

„Brát svobodu jako něco automatického a myslet si, že demokracie tu je a bude, by ale byla velká chyba a první krok k tomu, abychom o ni jednoho dne přišli,“ vyslovil se primátor Liberce Tibor Batthyány.

Události 17. listopadu si připomněli v pátek dopoledne i obyvatelé severočeského Liberce.

FOTO: Magistrát města Liberec

„Jak jde čas, pamětníků ubývá. Bylo by dobré ale nezapomenout na uplynulé půlstoletí. Půlstoletí plné krutosti, strachu a děsu. Přál bych si, abychom nezapomněli na dobu, kdy jsme nemohli cestovat, studovat, co jsme chtěli, nemohli jsme poslouchat hudbu, kterou jsme chtěli. Přál bych si, aby nejen každý v sobě, ale aby celý národ nezapomněl,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs.

12:20 - „Za demokracii se musí bojovat, musíme si to uvědomit. Pokud se nám něco nelíbí, změňme to," vyzval ve svém proslovu nejen studenty na Albertově zástupce studentů Marcel Ladka.

Rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima na Albertově připomněl odkaz studentského vzepětí z let 1939 a 1989. „Připomíná statečnost lidí, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor," řekl před tisíci zejména mladých lidí. Varoval, že svoboda a demokracie nemusí trvat věčně. „Věřím, že kdyby byly ohroženy, sejdeme se zde znovu," uvedl.

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek během projevu 17. listopadu 2017 na pražském Albertově.

FOTO: Petr Horník, Právo

Rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek na Albertově hovořil o naději. „Kde čerpat naději, když vývoj zasadil svobodomyslným lidem několik ran," řekl Bek a zmínil "některé volby", hlavně ty prezidentské. Mluvil o obavách, že vedení státu nahradí "firemní řízení" či "diktatura referend". "Ale stále fingují instituce - soudy, univerzity, spolky," řekl. Pochválil politiky za investice ve vzdělání. Podle něj se podaří rekonstruovat tradiční strany. "Svobodomyslným lidem se bude opět dařit lépe," prohlásil a sklidil bouřlivý potlesk.

Video

Záznam: Studentské shromáždění na Albertově

12:07 - „Máme svobodu a demokracii a já říkám, že o ni přijdeme jenom tehdy, když si ji necháme vzít. I proto si cením akcí, jaké jsou dnes. Je třeba demokracii opečovávat, je to křehká kytka a neroste sama sebou. Ale nemyslím si, že bychom o ni přišli. Já jsem v tomhle směru optimista. Musíme se postarat o to, abychom žili ve stále demokratických podmínkách. My všichni,” řekl novinářům kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.

Společnost podle něj není rozdělená. „Je to umělé dělení některých politiků,” dodal Drahoš.

Video

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš k demokracii a rozdělení společnosti

12:05 - Pietního aktu u Památníku bojovníků za svobodu a demokracii před Právnickou Fakultou Univerzity Palackého v Olomouci se zúčastnila zhruba stovka lidí. Nechyběl mezi nimi rektor UP Jaroslav Miller.

V Olomouci uctili 17. listopad u Památníku bojovníků za svobodu a demokracii.

FOTO: Petr Marek, Právo

„Od roku 1989 se každoročně scházíme u některého z památníků a stále je nás méně a méně. Snad je to dobré znamení, že svoboda a demokracie je pro nás samozřejmostí a považujeme je za daný stav věcí. Až se nás bude scházet více, půjde o signál, že budeme pociťovat, že svoboda a demokracie jsou v ohrožení a za sebe musím říct, že při zhoršující se kvalitě naší politiky, se tento okamžik možná blíží,“ prohlásil Miller.

11:50 - Rozhovor předsedy SPD Tomia Okamury s novináři přerušovali výkřiky „Hanba!” jeho odpůrců. Na otázku, jak vnímá to, že 28 let po sametové revoluci by mohla vzniknout jednobarevná vláda s podporou komunistů nebo s účastí komunistů ve vládě řekl, že si myslel, že komunisté již ve vládě jsou.

„Já jsem myslel, že i Andrej Babiš byl v KSČ, já jsem tam nikdy nebyl. Před chvíli jsem byl na pietní akci u Hlávkovy koleje a tam mluvil předseda senátu Štěch, také bývalý člen KSČ, takže si myslím, že kromě mě, který v KSČ nikdy nebyl, nemám s komunistickou stranou nic společného, já jsem naopak z perzekvované rodiny, to je tedy otázka na ostatní strany.“

Video

Rozhovor Tomia Okamury přerušovali jeho odpůrci

11:36 - Na Albertov přicházejí desítky lidí, zejména studentů. Někteří mají trikolory. Uctít památku přišel i kandidát na prezidenta Marek Hilšer.

„Pamatuji dobu, kdy učitelé nemohli ve školách svobodně mluvit, kdy jsme nemohli cestovat a v obchodech byly dva salámy," řekl Právu. Podle něj 17. listopad znamená změnu k systému, který sice má své nedostatky, ale je třeba ctít svobodu slova.

Kandidát na prezidenta Marek Hilšer (vlevo) na pražském Albertově.

FOTO: Jiří Mach, Právo

11:31 - Na pražský Albertov dorazili i studenti z Brna.

11:25 - Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je svoboda to nejdůležitější, co v lidském životě máme. „Je to i jedna z hlavních myšlenek pirátského hnutí. Tenhle svátek je důležitý nejen kvůli roku 1989, který si tu připomínáme, ale v momentě, kdy v Evropě sílí fašistické tendence a autoritářské režimy dostávají pomalu zelenou, (...) tak je důležité si připomínat i ten rok 1939. Je prostě důležité neopakovat chyby minulosti,” řekl Novinkám Bartoš.

Demokracii je podle něj důležité bránit. „Každý den - v politice, v občanském životě a uvědomovat si, že ta historie se může opakovat a ten nezdravý nacionalismus, fašismus i tolik let po válce zase vystrkuje růžky,“ dodal.

Video

Předseda Pirátů Ivan Bartoš o svobodě a demokracii

11:14 - Bývalý prezident Václav Klaus by prezidentu Zemanovi nezasahoval do práva, komu svěřit další pokusy sestavit vládu. „Že má prezident právo na druhý pokus, je legitimní podle naší Ústavy. Já jsem před deseti nebo jedenácti lety učinil totéž, takže toto prezidentovi nechme,“ řekl novinářům Klaus na Národní třídě.

Video

Václav Klaus na Národní třídě

11:08 - „Pro mě a pevně doufám, že i pro většinu lidí, je individuální svoboda to nejcennější, co mám. A možná bychom si měli vyčítat, kolik let jsme si bláhově mysleli, že je to samozřejmost, že svoboda a demokracie je něco, za co se musí každý den velmi tvrdě bojovat,“ řekl Novinkám předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který přišel k pamětní desce na Národní třídě.

Podle Kalouska by si lidé neměli svobodu nechat vzít. „Obávám se, že za poslední čtyři roky si tahle společnost nechala líbit mnoho věcí, které si neměla nechat líbit. Ať už prolamování svého soukromí, ať už další represivní opatření, které vznikly v podnikání, to jsou věci, které mě trápí, a které si nemáme nechat líbit.“

Video

Miroslav Kalousek na Národní třídě

10:55 - Zhruba 200 lidí si přišlo v pátek dopoledne připomenout Den boje za svobodu a demokracii na litoměřické Mírové náměstí. Lidé často vyzdobení trikolorami zapalovali svíčky a pokládali květiny u pamětní desky obětem válek a komunistického režimu.

Na litoměřickém náměstí se sešlo na 200 lidí

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Na akci promluvilo několik pamětníků událostí z roku 1989, často znělo, že demokracie není samozřejmost a je nutné za ní stále bojovat. Společně si lidé zazpívali píseň Modlitba pro Martu. Krátce před půl jedenáctou se vydal průvod účastníků do Parku Václava Havla k jeho bustě, kde byly také zapáleny svíčky. Celá litoměřická akce je součástí celorepublikového Festivalu svobodu.

Výročí 17. listopadu využili někteří lidé v Litoměřicích ke kritice prezidenta Miloše Zemana

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

10:50 - Předseda ODS Petr Fiala na Národní třídě označil Miloše Zemana za člověka, který rozděluje společnost. „Svými kontroverzními výroky, svým znejisťováním naší zahraniční politiky. Prezident by měl být ten, kdo společnost stmeluje,” řekl Fiala. Podle něj je jisté rozdělení společnosti v demokracii vždycky. „Jde o to, abychom se navzájem respektovali, abychom respektovali pravidla hry, abychom respektovali Ústavu,” dodal Fiala.

Video

Předseda ODS Petr Fiala k Miloši Zemanovi

10:38 - Položit pamětní věnec přišel i hlavní představitel politického satirického seriálu televize Stream, pražský lobbista Tonda Blaník v podání herce Marka Daniela. Sekundovali mu dva jeho pobočníci - Leňucha (Halka Třešňáková) a Žížala (Michal Dalecký).

Video

Tonda Blaník na Národní třídě

10:35 - Na své tehdejší spolužáky u Hlávkovy koleje vzpomněl i pamětník, student z roku 1939 Vojmír Srdečný, jemuž je 98 let.

Pamětník událostí v roce 1939 Vojmír Srdečný hovoří při pietním aktu u Hlávkovy koleje v Praze, kde lidé 17. listopadu uctili památku padlých studentů z roku 1939. Vlevo je ústavní právník a předseda Hlávkovy nadace Václav Pavlíček.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

„Většině z nás bylo 20 let. Německé vojsko a gestapo vniklo do vysokoškolských kolejí v Praze, Brně a Příbrami. Nákladními auty nás odvezli do kasáren v Ruzyni. V těchto místech bez soudu bylo zavražděno devět představitelů studentského hnutí. Nejmladší byl Václav Šafránek, kterému v době vraždy ještě nebylo 19 let," řekl Srdečný. Vzpomněl také na odvlečení více než tisícovky studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen.

10:30 - Na Národní třídu přišli položit květiny i zástupci STAN „Máme relativní bezpečí ve střední Evropě a blahobyt, ve kterém žijeme. Lidé na to zapomínají berou to jako samozřejmost a zahrávají si s ohněm,“ odpověděl předseda Starostů Petr Gazdík na otázku, proč Češi volí extremisty.

Video

Představitelé STAN na Národní třídě

10:11 - V Hradci Králové si 17. listopad připomíná od 10 hodin asi padesátka občanů na pietním aktu u pomníku obětem komunismu na Riegerově náměstí. Květinu přinesli zástupci občanských aktivit, přítomen byl i primátor Zdeněk Fink (HDK) nebo exministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). „Všichni, kteří se tu scházejí, vědí proč. Škoda jen, že těchto lidí není víc,” řekl Fink Novinkám.

Pietní akt u pomníku obětem komunismu na Riegerově náměstí v Hradci Králové.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

10:00 - Na pražském Albertově se zatím chystá aparatura a připravují stánky s občerstvením. Připomínka 17. listopadu zde začne už během dopoledne.

Přípravy na Albertově

FOTO: Jiří Mach, Právo

9:40 - U Hlávkovy koleje proběhl pietní akt jako připomínka padlých studentů z roku 1939. Vedle zástupců studentů a rektorů se piety účastnili například prezidentský kandidát Jiří Drahoš nebo předseda Senátu Milan Štěch.

„Připomínáme si, že svoboda není zadarmo,” řekl při proslovu Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš (uprostřed) se zúčastnil pietního aktu u Hlávkovy koleje v Praze. Zcela vpravo je současná předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

9:25 - Prezident Miloš Zeman se letošních veřejných akcí k uctění 17. listopadu nezúčastní. Na Národní třídu poslal alespoň věnec.

Pamětní věnec od prezidenta republiky Miloše Zemana u desky na pražské Národní třídě.

FOTO: Petr Janiš, Právo

9:15 - Hned tři shromáždění se mají konat v Brně v den státního svátku 17. listopadu, všechny jsou v plánu na odpoledne. Kromě nich si Den boje za svobodu a demokracii připomínají i představitelé kraje dopoledním shromážděním u památníku před budovou úřadu.

Studenti brněnských vysokých škol sezvali lidi na tradiční brněnské místo. Náměstí Svobody zažilo i demonstrace po sedmnáctém listopadu 1989, když vlna znepokojení vyrazila z pražské Národní třídy do celé země. Akce Brněnský sedmnáctý chce připomenout události roku 1939 a 1989. Program startuje v 15:30 hodin a v osmnáct hodin se účastníci vydají lampionovým průvodem na Kraví horu.

9:05 - Podle předsedy od Petra Fialy přinesl listopad 1989 pozitivní zkušenost, ke které se musíme a můžeme stále vracet. Připomněl tím text z vlastní knihy.

"Listopad 1989 přinesl pozitivní zkušenost, ke které se musíme a můžeme stále vracet. Vědomí, že je možné uskutečnit změny, ve které už málokdo doufá. V politice není žádný boj předem prohraný." Z knihy Manifest čtyř, https://t.co/BnR26pPbuo. — Petr Fiala (@P_Fiala) 17. listopadu 2017

8:45 - Senátor soc. dem. Jiří Dienstbier na Národní třídě připomněl, o co podle něj 17. listopadu 1989 šlo: „Jedním z témat byl návrat do Evropy. Když vidíme, co se dnes děje, je připomínání těchto témat velmi naléhavé, protože nejsou samozřejmostí.” Tvrdě kritizoval současnou politiku. „Máme tu celkové hrubnutí společnosti. Máme prezidenta, který vyvolává nenávist, straší lidi, aby pak mohl hrát roli ochránce,” dodal Dienstbier.

Video

Zástupci ČSSD položili věnce u pamětní desky na Národní třídě

8:38 - Květiny u pamětní desky na Národní třídě položili i zástupci ČSSD. „Tady si to přečtěte, je to taky o vás,” řekl místopředsedovi ČSSD Petru Dolínkovi muž stojící u pamětní desky. V ruce držel obrázek Václava Havla a papír s textem, kde píše, že je zhnusen ze současných politiků.

8:27 - Babiš označil také své přítomné odpůrce za štváče. „Protože jsou kolem nás takoví štváči, lidi měli strach nás volit,” řekl šéf ANO.

8:22 - „Jak to bude s Čapím hnízdem?” vykřikl jeden z odpůrců na Babiše. Když šéf ANO komentoval povolební jednání a hovořil o KSČM ozvalo se: „ Já bych s komunistama nešel.” Babiš odpůrce označil za zaplacené lidi a zoufalce, kteří mají narušit „celou kampaň”, což je rozesmálo.

Video

Na Babiše pokřikovali odpůrci

8:17 - Andrej Babiš položil květiny k pamětní desce. Během rozhovoru s novináři jeho odpovědi komentovalo několik odpůrců šéfa ANO.

7:49 - Do provozovny rychlého občerstvení na pražské Národní třídě dorazili zástupci ANO včetně šéfa hnutí Andreje Babiše. Později uctí u desky památku studentů. Před vchodem do restaurace čeká na ANO drobná skupinka odpůrců.

Video

Andrej Babiš a členové hnutí ANO na ranní kávě 17. listopadu na Národní třídě

Již od časného pátečního rána se budou u pamětní desky událostí ze 17. listopadu v Praze scházet politici napříč politickým spektrem. Slavnostní akce jsou plánovány také na Albertově, ale například i ve Zlíně, Olomouci či Českých Budějovicích.

Na Náměstí republiky je chystán slavnostní karneval, shromáždění je plánováno také v ulici Národní.

V podvečer, konkrétně v 17:00, se pak na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost. Na pódiu nevystoupí jen kapely, ale i tři kandidáti na prezidenta.

Současná hlava státu se pátečních akcí účastnit nebude. „Pan prezident věnuje této události tichou vzpomínku,“ řekl již dříve mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „Nebude se zapojovat do nějaké kampaně, nebude zneužívat tohoto významného výročí k politickým přednesům,“ dodal.

V symbolický čas, kdy 17. listopadu 1989 přehradil policejní kordon studentský průvod z Albertova na Národní třídě - by měly celou republiku rozeznít píšťalky. Sborový pískot má zaznít v 19:30, nejvíce na pražském Václavském náměstí. [celá zpráva]