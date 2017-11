Podle předsedy poslaneckého klubu Starostů Jana Farského může v Česku vzniknout stabilní většinová vláda s důvěrou do týdne a není tu patová situace.

„Je tady jedna zamlčená koalice, které se Babiš štítí, ale ve skutečnosti mocensky dohodnutá a to je SPD a KSČM. A pak má druhou možnost s lidovci a ČSSD, ale je jen spojená s tím, že mají podmínku, že nechtějí mít obviněného premiéra,” řekl Novinkám Farský a dodal, že mu to představitelé obou stran osobně potvrdili.

„Jak sociální demokracie, tak KDU-ČSL mi to potvrdili. Konkrétně Pavel Bělobrádek, Jan Chvojka a Marian Jurečka. Andrej Babiš by mohl mít vládu s důvěrou Sněmovny, ale on si vybral, že chce vládu s důvěrou Miloše Zemana. Obávám se, že tady upřednostňuje svoje osobní zájmy nad zájmy občanů,” doplnil Farský.

Andrej Babiš po povolebním jednání se všemi parlamentními stranami totiž směřuje k vytvoření menšinové vlády, ve které budou zastoupeni odborníci a která zřejmě nezíská důvěru v poslanecké sněmovně.

Nikdo nám účast na vládě nenabídl, tudíž do ní nemůžeme mířit a jdeme do opozice Jan Chvojka, ČSSD

„Všechny strany se vyjádřily, že s námi nechtějí nebo odcházejí do opozice. Nabízíme účast ve vládě, ale nikdo s námi nechce mluvit. Nechte to na mně, já to už nějak dám,” uvedl už koncem října Babiš v rozhovoru pro Právo s tím, že do vlády dá odborníky.

Vstoupit do vlády s hnutím ANO však před volbami odmítla jen TOP 09 nebo STAN. Piráti, lidovci a ČSSD se jednání nebrání, ale kladou si podmínku, že ve vládě nebudou s trestně stíhaným premiérem, tedy s Andrejem Babišem.

ANO s námi nepočítá, tvrdí Bělobrádek



Lidovci ani sociální demokraté ale Farského slova v aktuální situaci médiím oficiálně nepotvrdili. Pavel Bělobrádek na dotaz, zda by do vlády s hnutím ANO šli, odpověděl, že je hnutí ANO s žádnou takovou nabídkou neoslovilo. „ANO o vládě s námi dle slov Babiše nepočítalo a nepočítá. Tudíž neříká pravdu, že ANO ostatní strany odmítají a on musí sestavovat menšinovou vládu,” sdělil Novinkám Bělobrádek.

Hnutí ANO podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky neoslovilo s nabídkou na sestavení vlády ani sociální demokraty. „Nikdo nám účast na vládě nenabídl, tudíž do ní nemůžeme mířit a jdeme do opozice,” uvedl v sms zprávě Chvojka a doplnil, že podmínka nevstoupit do vlády s trestně stíhaným člověkem stále platí.

Možnými premiéry místo Andreje Babiše by podle Farského mohli být třeba dosavadní ministři Martin Stropnický nebo Richard Brabec.

Já za sebe tuto variantu bez Babiše premiéra vylučuji Jaroslav Faltýnek, ANO

„Hnutí ANO samozřejmě mělo a stále má zájem o většinovou vládu. Naprostá většina stran a hnutí ale odmítla o takové variantě s ANO mluvit bez ohledu na to, kdo by byl premiérem,” napsal Novinkám Brabec. Babiš navíc podle něj dostal od lidí nejvíce preferenčních hlasů a je tedy logické, že je to jejich nejlepší kandidát na premiéra.

Faltýnek: Nenecháme se vydírat



Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek Novinkám řekl, že zvažovat, že by Andrej Babiš nebyl premiérem, nehodlá. „Je to vykonstruovaná kauza a my o tom vůbec nebudeme diskutovat. My se nenecháme vydírat tímto způsobem,” řekl Faltýnek na adresu případu Čapí hnízdo a obvinění Babiše.

„Na všech jednáních, která jsme vedli třeba s lidovci, ČSSD ale i s ODS, jsme jim nabídli možnost jít do vlády. A oni řekli, že nechtějí jít do vlády s Babišem. My jsme jim na to řekli, že lídrem našeho hnutí byl a je pan Babiš,” dodal Faltýnek.

Zároveň ale doplnil, že se za měsíc může ledacos změnit. „Já za sebe tuto variantu bez Babiše premiéra vylučuji, ale může se stát do té doby spousta věcí. Neumím odhadnout, co se stane za týden, měsíc nebo tři měsíce,” doplnil Novinkám místopředseda hnutí.