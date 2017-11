„Konstatovali jsme, že se zhruba tři týdny snažíme vést s hnutím ANO jednání. Očekávali jsme, že výsledkem bude nějaká férová dohoda. Hnutí ANO jedno mluví a druhé dělá, ANO postupuje při jednání s politickými stranami netransparentně a jednání jsou matoucí,“ prohlásil šéf ODS Petr Fiala.

„Abychom čelili zákulisním intrikám, domluvily se čtyři parlamentní strany na společném postupu a vyzveme ANO ke společnému jednání,“ dodal.

Strany se zároveň dohodly, že pro účely voleb konaných na ustavující schůzi Sněmovny sdruží své kluby. ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 mají dohromady 48 mandátů.

„Pokud hnutí ANO selhává, tak je potřeba převzít iniciativu. Neznamená to, že by se spojovaly kluby, je to pouze za účelem voleb. Tím se ta situace sjednotí a ujasní,“ konstatoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Do ANO si rýpl se slovy, že hnutí bude obstruovat jednání Sněmovny svou vlastní neschopností.

Nabídku dostali i Piráti a ČSSD



Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský uvedl, že nabídku účastnit se bloku dostali i sociální demokraté a Piráti. V tom případě by měli 85 křesel.

Lídři stran zároveň deklarovali, že do čela dolní komory nebudou volit Radka Vondráčka z hnutí ANO. Fiala poté oznámil, že stahuje svoji kandidaturu na post předsedy Sněmovny. [celá zpráva]

Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že vytvořený blok je spíše gestem, které tříští síly opozice. Ostatní strany podle něj podmínily účast „nepodporou Vondráčka“, což si však Piráti odhlasovali a nenechají se proto do ničeho tlačit. V řadě věcí se shodneme, ale náš návrh byl vůči ANO daleko ostřejší,“ uvedl s poukazem na to, že podle Pirátů by měla opozice vést jednotlivé výbory.

Demokratický blok také požaduje dvě místa místopředsedů Sněmovny a vedení sedmi výborů.