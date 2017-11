Rozvědku podle kriminalistů zneužila Nečasová, dříve Nagyová, ke sledování někdejší Nečasovy manželky Radky.

Kauza zneužívání vojenského zpravodajství vedla v roce 2013 k pádu vlády premiéra Nečase.

V případu figurují i dva bývalí šéfové Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník a Milan Kovanda a důstojník Jan Pohůnek.

„Závěrečná řeč se v mnohém shodovala s předchozími závěrečnými řečmi, doplnili jsme ji o některé důkazy doplněné v novém hlavním líčení. Nadále trváme na tom, že je dostatek důkazů pro uznání viny obžalovaných. Navrhli jsme tedy uznání obžalovaných vinnými a uložení trestů v rozpětí od tří let a čtyř měsíců do tří let a deseti měsíců a tresty zákazy činnosti,” řekl státní zástupce Rostislav Bajger novinářům.

Bajger navrhl stejné tresty jako loni a předloni. Bývalý šéf Vojenského zpravodajství Kovanda by si podle něj měl odpykat nejpřísnější trest - tři roky a deset měsíců vězení. Jeho nástupci Páleníkovi navrhl Bajger 3,5 roku, Pohůnkovi pak tři roky a čtyři měsíce vězení. „Tresty považujeme za přiměřené, a to i s ohledem na délku, která uplynula od spáchání trestného činu,” dodal Bajger.

V úterý bude líčení pokračovat závěrečnými řečmi obhájců.