„Jsme proti referendu o vystoupení z Unie, ale musíme se snažit, aby se EU zreformovala a nevymýšlela ptákoviny, jako jsou kvóty nebo omezování zbraní,“ řekl v neděli Právu šéf hnutí Andrej Babiš.

Podobně mluvil i dosluhující ministr obrany Martin Stropnický (ANO). „Byl bych rád, aby referendum neohrožovalo základní atributy směřování a existence státu,“ uvedl Stropnický v ČT. Referendum je podle něj dobrý nástroj, ale musí být jasně stanovené hranice, na co ho lze využít. „Britské referendum by pro nás mělo být mementem. Referendum jako takové bych ale neoznačoval za sprosté slovo. Strašně důležité je, jak budou nastaveny parametry,“ dodal.

Okamuru postoj ANO překvapil. „Asi jsou občané podle Andreje Babiše způsobilí pouze k některým rozhodnutím. To mi připadá jako podivný přístup,“ řekl v neděli v Partii televize Prima.

Rozdíl je také v otázce, kolik lidí by mohlo plebiscit vyvolat. Okamura se pohybuje mezi nulou a sto tisíci, Babiš mluví o dvou stech až třech stech tisících. Okamurova strana SPD, která se netají protiunijním smýšlením, ve volbách získala 538 tisíc voličů a zřejmě by referendum o odchodu dokázala vyvolat.

Babiš: Zahraniční politiku dělám já

V diskusi v České televizi došlo také na dotaz, kdo formuluje zahraniční politiku ANO, když se s hnutím rozešel místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Stropnický, se kterým se zřejmě počítá jako s šéfem Černínského paláce, řekl, že píše kapitolu o zahraniční politice do programového prohlášení vlády.

Europoslanci za ANO Petr Ježek (v popředí) a Pavel Telička

FOTO: Petr Horník, Právo

Načež Babiš na sociálních sítích napsal: „Koukám na Otázky Václava Moravce a jen bych chtěl říct, že zahraniční politiku hnutí dělám já.“ A vyjmenoval řadu světových médií, kterým v nedávné době poskytl rozhovor, a také uvedl, že se sešel s Guyem Verhofstadtem, předsedou europoslanecké frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), v níž je i ANO, a také s předsedou Evropské lidové strany Manfredem Weberem.

Na internetu se hned začalo diskutovat, že Babiš výrokem zkritizoval Stropnického. To ale Babiš popřel. „Špatně jsem to napsal, všem se omlouvám. Nemělo to nic společného s panem Stropnickým, chtěl jsem jen odpovědět na otázku, kdo dělá zahraniční politiku hnutí po našem rozchodu s panem Teličkou,“ řekl Právu Babiš. S vystoupením Stropnického v televizi byl podle svých slov spokojen.

Ježek: Okamura štve lidi proti sobě

Dodal, že zahraniční politiku by měl dělat hlavně premiér, a proto začal více vystupovat v zahraničních médiích. V americké stanici CNN mj. minulý týden řekl, že se hlásí k hodnotám Evropské unie, ale je vůči ní kritický, a zároveň odmítl, že je populista. „Ne, nejsem populista, naopak jsem pragmatik,“ řekl Babiš.

Telička se s hnutím rozešel před měsícem právě kvůli neshodám v zahraniční politice. Babiš např. odmítá přijetí eura, Telička je jeho příznivcem. Telička také varoval Babiše před tím, aby se spojoval s SPD Tomia Okamury a také s komunisty.

Podobně se vyjádřil i europoslanec Petr Ježek, který v ANO vytvořil názorovou platformu s cílem usilovat o liberální a proevropské směřování Česka.

Ježek kritizuje, že by se vláda ANO mohla opřít o hlasy KSČM nebo SPD. „Opřít se o komunistickou stranu, která navázala na svou předchůdkyni z doby totality, to bych viděl jako facku celému polistopadovému vývoji, jako popření všech obětí komunismu,“ řekl Ježek ČTK. Podle něj Okamura a jeho SPD „děsí a rozeštvávají“ českou společnost.