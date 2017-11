Proč chcete zdanit církevní náhrady?

Vůbec nezpochybňuji restituce jako takové, ale zpochybňuji tento Kalouskův, o 54 miliard předražený kšeft. Mám na to jasný názor už čtyři roky a mám na to jasný názor jako většina obyvatel naší země, že šlo o podvod na daňových poplatnících.

Stačí si vzpomenout, jak se zákon schvaloval. Stalo se to 8. listopadu 2012 v 0.38 v noci za podivného šachování s přestávkami a s převahou jednoho jediného hlasu poslance ODS, v té době nepravomocně a později pravomocně odsouzeného za korupci. Nevím, proč policie, která se stále točí kolem Čapího hnízda, to nikdy nevyšetřovala.

Jak jste přišel na 54 miliard? Dvě analýzy ukázaly, že kdyby se měla platit skutečná cena pozemků, tak by částka byla mnohem vyšší. Jde tedy o kompromis.

Vycházím z ocenění zemědělské půdy a lesů a z propočtů, ke kterým se v čase vyjadřovala řada expertů. Obzvlášť nechápu tu inflační doložku. A pokud jde o tu částku, tak vám sněmovní matadoři řeknou, že si tu částku vymyslel Kalousek.

Podle mých informací vydávání pozemků a vyplácení restitucí provázejí různé podivné okolnosti, například že se vydává majetek církvím, které na něj nemají nárok. Je třeba prověřit, co se děje na Státním pozemkovém úřadě pod vedením KDU-ČSL.

Nikde jsme se tím v hnutí do detailu nezabývali, nikdy jsme to neprověřovali, ale pokud budu ve vládě, tak to prověříme.

Jak byste chtěl náhrady zdanit, aby to bylo právně v pořádku? Smlouvy církví s vládou totiž církvím dávají takové páky, že bez jejich souhlasu to nebude možné. Respektive vláda to silou udělat může, ale zřejmě to prohraje u soudů, včetně evropských. A pak se to může obrátit proti vám, když ČR bude ještě muset platit soudní výlohy.

Nejsem právník, ale najmu si na to odborníky, stejně jako si je najmu kvůli ochraně lithia. Jsem ale přesvědčen, že zdanit náhrady možné je. Kdyby to nešlo, tak proč by to jinak navrhovalo jihočeské zastupitelstvo pod vedením hejtmana Zimoly, KSČM nebo z toho jeden ze svých hlavních předvolebních slibů udělala soc. dem.?

Říkáme, že pokud je to příjem, tak má být zdaněn. Nikde jsme se tím v hnutí do detailu nezabývali, nikdy jsme to neprověřovali, ale pokud budu ve vládě, tak to prověříme. A pořádně.

To není pravda, že se tomu ANO nevěnovalo. Po volbách v roce 2013 ČSSD vytvořila komisi a v ní seděli i vaši poslanci Stropnický a Vondráček. Evidentně i je církve přesvědčily, že zdanění možné není. Takže kde berete jistotu, že si na tom nevylámete zuby stejně jako soc. dem.?

ČSSD si na tom zuby vůbec nevylámala, protože se do toho ani nepokusila zakousnout. To byla typická marketingová akce pana Sobotky, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Ve vládě tyto snahy vždy blokovalo osm členů ČSSD společně se svým devátým členem, panem Bělobrádkem. To lze ilustrovat na příkladu, kdy vláda hlasovala o návrhu pana Zimoly v červenci 2016, který jsem podpořil já a další tři ministři za ANO.

Poslanec ODS Marek Benda tvrdí, že podle této logiky by měly zdanění podléhat i dotace. Co na to řeknete?

Na tomto příkladu je krásně vidět, že pan Benda je ve Sněmovně už 26 let a že je naprosto odtržen od reálného světa. Kdyby se do něj vrátil, tak by se dozvěděl, že se všechny dotace zdaňují. Jde o výnos, který vchází do bilance, a tak se normálně daní. Takže s tím souhlasím, a proto je třeba zdanit i finanční náhrady.

Církev tedy dostala nejen majetek, ale i náhrady zvýšené o inflaci, což letos ze dvou miliard kvůli tomu, že inflace je skoro tři procenta, je 60 miliónů navíc, což tedy není málo, a ještě dalších 13 let bude dostávat peníze ze státního rozpočtu, které se v čase snižují o pět procent ročně, dnes to dělá 1,3 miliardy.

Ta inflační doložka je problém, ta tam být neměla. Těch 60 miliónů bychom uměli využít pro lidi, kteří to potřebují. Takže církve dostávají třikrát – majetek, náhrady zvýšené o inflaci a státní příspěvky. To má být výhodné pro daňové poplatníky?

O žádné toleranci nevyjednáváme, s KSČM jsme ani nikdy nevyjednávali. Zdanění náhrad dnes není priorita.

To, že zdanění náhrad je jedna z priorit komunistů a že zvažují toleranci menšinového kabinetu ANO, je jen náhoda?

Pane redaktore, už jsem vám řekl, že čtyři roky opakuji, že ty náhrady mají být zdaněny. V listopadu 2013 jsem kritizoval inflační doložku, v březnu 2014 jsem v našem společném rozhovoru pro Právo říkal, že by zdanění přineslo do rozpočtu až 14 miliard, a v červenci 2016 jsem ve vašem deníku prohlásil, že restituce proběhly nekorektním, podvodným způsobem.

To ale neznamená, že vaší reakcí se nechcete zavděčit komunistům, i když třeba sám tušíte, že se zdanit náhrady nejspíš nepodaří. Prostě styl slibem nezarmoutíš.

Už jsem vám říkal, že na to mám tentýž názor už čtyři roky. To není žádné zavděčování komunistům, to se jen z toho snaží dělat novináři. Podsouváte lidem, že chci zdanit církevní restituce, protože chci podporu komunistů ve vládě. To s tím nemá nic společného.

Jak to? Sestavujete vládu? Sestavujete. Potřebujete hlasy pro podporu? Potřebujete. Tak co se vám nelíbí?

Nejdřív chceme připravit programové prohlášení vlády a sestavit kabinet a teprve až potom budeme vyjednávat se stranami. Jako první půjdeme za druhou nejsilnější stranou, ODS, která se tváří jako vítěz voleb, a představíme jim program a požádáme o podporu. Pak za Piráty, pak za SPD a postupně až k nejmenší straně.

Potíž je, že strany ve volbách kandidovaly jen proto, aby šly do opozice a neplnily svůj program. Ty partaje nezajímá vláda, nezajímá je program, nezajímají je vlastní voliči, ale zajímají je funkce a pozice.

S Piráty máme plno společných bodů, ale místo toho politikaří jako TOP 09. To bylo vidět kolem mandátového a imunitního výboru, který ANO zbyl, protože jej nikdo nechtěl. Proč si jej nevezmou piráti? Protože chtějí jiné výbory a místo toho vytvářejí atmosféru, že o výbor stojíme. Kritizovat ano, ale vzít odpovědnost do vlastních rukou a předvést se, tak to ne.