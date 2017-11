„Dovedu si jej představit nejen v nejužším vedení strany, ale také jako předsedu strany, který ji vyvede ze současné velmi špatné situace. Jako krizový manažer se v minulosti osvědčil,“ uvedl Pospíšil.

Onderka vzal přání členů své domovské organizace na vědomí, nic jim ale neslíbil.

Brno zůstává k vedení kritické

Pospíšil připomněl, že poslanec Onderka byl po parlamentních volbách, které skončily pro ČSSD velkým neúspěchem, opakovaně dotazován, zda se bude v únoru příštího roku na předčasném sjezdu strany ucházet o předsednický post. K těmto úvahám se ale zatím nevyjádřil.

V ČSSD se přitom nyní vede bouřlivá diskuze o tom, kdo by stranu mohl nově vést. Úkolem nového předsedy bude stranu připravit v příštím roce na komunální volby, které budou pro sociální demokracii další tvrdou zkouškou. Brněnská ČSSD v sobotu jasně prokázala, že stojí za Onderkou. Již po volbách přijala výzvu žádající společně s někdejším primátorem nejen předčasný sjezd ČSSD, ale i změnu stylu vedení strany, a především přímou volbu předsedy.

Účastníci konference navíc opětovně zvolili za předsedu městské organizace sociální demokracie dlouholetého brněnského zastupitele Olivera Pospíšila, čímž ve skutečnosti potvrdili i to, že brněnská ČSSD zůstává k současnému vedení strany poměrně kritická.

Tejc návrat neslíbil

Jednání se účastnil jako řadový člen i někdejší poslanec ČSSD Jeroným Tejc. Uvedl sice, že nemá v plánu zasáhnout do boje o obsazení křesel ve vedení strany, z jeho vystoupení ale vyznělo, že vývoj sleduje a aktivnější činnost ve straně případně zváží podle dalšího vývoje.

„Výsledky hlasování o vedení městské organizace a samozřejmě i přijetí usnesení ve vztahu k Romanu Onderkovi vnímám jako potvrzení správnosti cesty, kterou jdeme v brněnské sociální demokracii již delší čas. Prosazujeme zásadní změnu v ČSSD,“ uvedl Pospíšil.

Onderka sice kandidoval do Poslanecké sněmovny až na šestém místě kandidátky ČSSD, do Sněmovny mu ale pomohly stovky preferenčních hlasů. Za jižní Moravu byli zvoleni jen dva kandidáti sociální demokracie, a to paradoxně Onderka společně s jihomoravským volebním lídrem sociální demokracie a premiérem Bohuslavem Sobotkou. Onderka je Sobotkův dlouholetý kritik.