„Já jsem se rozhodl, že budu kandidovat na senátora a to je definitivní. Budu,“ prohlásil Hlavatý v rozhovoru. Babišův nesouhlas ho prý překvapil. „Potkali jsme se minulý týden na poslaneckém klubu, krátce jsme spolu hovořili, bavili jsme se o podpoře ANO, o tomhle nepadlo ani slovo. Nevím, jak na to zareaguji,“ uvedl Hlavatý.

„Promluvím s ním o tom, chci mu jeho další kandidaturu do Senátu nedoporučit, protože si myslím, že to není dobrý nápad,” uvedl během týdne Babiš v rozhovoru pro Mladou Frontu Dnes. [celá zpráva]

Hlavatého zaskočilo, že jej voliči preferenčními hlasy posunuli z 18. místa kandidátky na druhé. Zvolením do Sněmovny mu automaticky zanikl mandát senátora. Překvapený továrník neváhal označit skutečnost, že si nemůže vybrat, ve které parlamentní komoře bude působit, za návrat do totality. Do Sněmovny prý zvolen být nechtěl, a proto avizoval, že hodlá kandidovat v doplňovacích volbách, které se na Trutnovsku kvůli jeho zvolení budou konat v lednu.

Volby prý nejsou jen od toho, aby z nich vzešli poslanci



Na dotaz, zda se nehodlá nějak finančně podílet na nákladech za konání doplňovacích voleb, prohlásil, že ne, protože situaci nezpůsobil on, nýbrž ti, kdo jej volili. „Jich se zeptejte na to, jestli zaplatí náklady na dodatečné volby,” prohlásil nedobrovolný poslanec na adresu svých voličů.

V rozhovoru pro HN pak prohlásil, že výrok pronesl ve stresu uprostřed složité firemní porady a nemyslel jej vážně. Lidé v jeho firmě prý jeho stanovisko chápou.

„Na vrátnici se mi omlouvali, že mě kroužkovali. Chápání lidí je jiné. Říkají mi, že přece volby nejsou jen o tom, aby se z nich vygenerovali poslanci, ale že to je i určitá forma podpory, dávají hlas těm, kterých si váží. Na tom něco je,” myslí si Hlavatý.