Politolog Tomáš Lebeda, který se zabývá zkoumáním voleb, ve čtvrtek v ČT řekl, že při sčítání hlasů někdy dochází ke zvláštním jevům. „Požádali jsme o grant na šetření pochybení při sčítání a podvodů ve volebních místnostech. Zjistili jsme, že k nim dochází. Nejsou to masové jevy, ale máme je zdokumentovány,“ řekl Lebeda.

Lidé o machinacích u volebních uren spekulují už dlouho. Redakce Práva hovořila s mužem, který v posledních komunálních volbách v roce 2014 odevzdal v jednom pražském okrsku hlas malé straně, kterou volila i jeho manželka. Oba byli překvapeni po zveřejnění celkových výsledků voleb: strana, kterou zvolili, neměla v jejich okrsku zapsaný hlas ani jeden.

Podle Lebedy může právě především v komunálních volbách v malých obcích docházet nejčastěji k pochybením, ať už nezáměrným, či cíleným.

Nečistá hra?

„Máme podezření na podvodné jednání v komunálních volbách,“ řekl. „V komunálních volbách jsou nejsložitější hlasovací lístky a také to má největší důsledky. Pokud se jedná o malou obec, může to významně ovlivnit výsledky voleb. Zjistili jsme pochybení, ze kterého profitoval konkrétní subjekt a konkrétní kandidáti. Nemohlo to vzniknout náhodou,“ myslí si politolog.

I ústavní právník Jan Kysela Právu řekl, že při sčítání volebních lístků se může dít nečistá hra. „Něco jsou chyby, ale něco má povahu zločinu. V některých případech se zřejmě dá mluvit i o manipulaci s urnami z pátku na sobotu. Dají se zavést jednodenní volby, to by asi bylo razantní řešení,“ sdělil Kysela domněnku, která byla dosud považována za absurdní spikleneckou teorii z dezinformačních webů.

Odborník na ústavní právo Jan Kysela

FOTO: Petr Horník, Právo

„Když jsem to slyšel poprvé, také mi to připadalo jako konspirační teorie. Ale zdá se, že je zde opravdu určité riziko, především v komunálních volbách,“ řekl Kysela. „To podezření je založeno na tom, že školy, ve kterých se volí, střeží z pátku na sobotu městská policie. A ta je přímo podřízená radnici, tedy vládnoucím politikům. Zdá se, že tento typ zabezpečení není dostačující,“ doplnil právník.

Lidé dělají chyby

Zkreslování výsledků může nejčastěji padat na hlavy členů volební komise, kteří sčítají hlasy manuálně a občas chybují. Podle Lebedy jde o systémový problém. „Není dána metodika, jak má volební komise postupovat, a ony často improvizují. Jejich členové jsou dobrovolníci, dělají to ve volném čase, proto k omylům dochází,“ řekl.

„Komise postupují nesystematicky, lidé neznají pravidla, hlasy nesčítají dva lidé, ale jen jeden. Někdy dojde k situaci, že počty nevycházejí, a komise s nimi pak pracuje tak, aby to vyšlo,“ uvedl Lebeda.

Právě ve Středočeském kraji členové volebních komisí zřejmě nebrali v potaz hlasy pro místopředsedu ODS Martina Kupku, který byl až na chvostě kandidátky, a tedy na druhé straně volebního lístku. To, že se sčítající nenamáhají lístky obracet, je podle Lebedy jev, který je zdokladovaný.

V elektronickém hlasování hrozí mnohem závažnější problém, že se systém stane terčem hackerského útoku Tomáš Lebeda, politolog

„Dokonce máme svědectví, že v některých komisích se rozhodli, že nebudou vůbec sčítat preferenční hlasy. Nepovažovali to za důležité, chtěli být rychle hotovi,“ řekl Lebeda. Vinna jsou podle něj i média, která tlačí na to, aby výsledky byly sečteny co nejrychleji. „V rychlosti vznikají chyby. Hlasy mají být sečtené hlavně přesně, a ne rychle,“ upozornil politolog.

Podle právníka Kysely by se takovému pochybení dalo zamezit tak, že by se zavedl manuál pro členy volebních komisí. „Bylo by tam třeba třicet kroků, které se musí udělat, a jeden z nich by byl otočit volební lístek,“ navrhuje.

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek řekl, že jeho strana se manipulacím s hlasy snaží zabránit vysíláním vhodných lidí do komisí. „Delegujeme komisaře do okrskových komisí tak, aby riziko podvodu bylo minimální, posíláme lidem instrukce, jak zkontrolovat výsledky,“ popsal.

Myšlenku elektronických voleb, kterou někteří vidí jako řešení, Piráti zatím zavrhují. „To by vyžadovalo, aby valná většina lidí uměla dobře pracovat s počítačem,“ řekl. Rovněž podle Lebedy nejsou volby, při kterých hlasy sčítá stroj, a ne člověk, ideálním řešením. „Z USA víme, že strojové vyhodnocování někdy způsobuje ještě větší chyby. V elektronickém hlasování hrozí mnohem závažnější problém, že se systém stane terčem hackerského útoku,“ varoval.