Nenávistné komentáře se objevily na Facebooku pod sdílenou fotografií prvňáků. Na snímku jsou totiž kromě českých dětí také romští, vietnamští a arabští školáci, což nenechalo klidnou rasisticky smýšlející část diskutujících. Některé komentáře posílaly děti do plynu, jiné je zase přirovnávaly k teroristům, mezi které „by sednul granát“. Nechyběly ani výzvy k likvidaci celé školy.

Rodiče se proto o své děti bojí a hlavně ty menší si nyní osobně od učitelek a vychovatelek přebírají u vchodu do školy. O napjaté situaci se jim ale mluvit nechce, pár slov prohodí jen pod příslibem anonymity.

„To víte že se bojím, každý rodič se přeci bojí o své dítě,“ reagovala podrážděně na dotaz Práva paní Irena. Výhrůžky na sociálních sítí prý bere smrtelně vážně. „Češi jsou národ rasistů. Nenávist vůči Romům tady vždycky byla a bude, ale tohle už je moc. To není žádná legrace,“ rozčílila se asi čtyřicetiletá žena při čekání na svého osmiletého syna.

Odpor Čechů vůči menšinám má podle staršího Roma podporu na Pražském hradě. „Vždyť prezident Zeman se vůbec netají svými výhradami vůči migrantům a vůbec lidem jiné národnosti,“ poznamenal si muž, který před školou vyzvedával vnučku.

Koho pobuřuje fotka malých dětí



Vedení školy zavedlo ve spolupráci se svým zřizovatelem, tedy městem, a policií opatření vedoucí k větší bezpečnosti dětí. Konkrétnější však ředitelka ani policejní mluvčí nebyli. Jediným viditelným opatřením tak je, že před školou hlídkují dva strážníci městské policie.

„No nevím, co by asi tak udělali, kdyby sem vtrhl nějaký šílenec se zbraní,“ postěžoval si otec dvou zdejších školáků Jozef. Také pro něj je celá kauza těžko pochopitelná. „Každý má svůj názor, který si může hlásat do světa. Jak ale může někoho tak hrozně pobouřit fotka malých dětí, to mi rozum nebere,“ zavrtěl nesouhlasně hlavou.

„Vystrašili jste malé děti, hrdinové!”



Z toho, co se aktuálně kolem školy děje, nejsou vylekaní jen rodiče, ale i samotní žáci. Upozornil na to na Facebooku zdejší učitel Martin Hudeček. V emotivním vzkazu nesnášenlivým diskutérům mimo jiné napsal: „Doufám, že všichni hlupáci, kteří tu plivali na děti z prosetické základní školy, jsou na sebe náležitě hrdi. Ano, dokázali jste to, vy internetoví hrdinové! Dokázali jste vystrašit malé děti,“ ventiloval na síti své pocity kantor.

Zmínil se také o holčičce, která se v pláči bojí opustit školu, ve které se cítí bezpečně. „Silná kávička...“ doplnil.

Případem nenávistných komentářů se na základě podnětů z médií zabývá policie.