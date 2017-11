Drtivá většina z nich má potom zkušenosti s live sázením. To jim umožňuje sázet na sportovní utkání přímo v jeho průběhu prakticky každou sekundu. Kdekoliv a kdykoliv. Omezení kamenných heren a přechod hazardu do online prostoru tak podle expertů paradoxně způsobil nárůst počtu lidí, kteří prohrávají peníze na lákavých live sázkách.

Se zvyšujícím se vzrušením z nekonečného koloběhu výher a proher stoupá také náchylnost k závislosti. Riziko patologického hráčství je podle studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti u internetových kurzových sázek a dalších online her přitom jedno z největších. On-line hazard podle zmíněného výzkumu roste v Česku neustále.

„Začínali jsme na nějakých třech procentech a najednou je tu třicet procent lidí, kteří prohrávají peníze on-line,“ řekl Právu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

I podle psychiatra specializovaného na léčbu závislostí Karla Nešpora je viditelný částečný přesun hazardu na internet. „Nějaké herny se pozavíraly, tak provozovatelé hazardu přesunuli svá těžiště jinam,“ uvedl psychiatr.

S ním souhlasí i vedoucí Gambling ambulance (neziskové poradny) společnosti Sananim Marcel Ambrož. Rapidní nárůst online hraní je prý naprosto evidentní, zvlášť v souvislosti s live sázkami.

„Je to aktuální fenomén v sázení, kdy si člověk může vsadit třeba na fotbal, a to přímo uprostřed zápasu, na konkrétní událost, která se může stát do pěti minut. Třeba na rohový kop nebo penaltu,“ přiblížil Právu Ambrož.

Dostupnost a pohotovost



S takovým typem hraní se prý setkává přibližně u poloviny patologických hráčů, kterým se snaží pomoct v boji s jejich závislostí. Obrovské riziko závislosti údajně spočívá v pohotovosti a neustálé dostupnosti služby.

„Live sázet může člověk nonstop. Má otevřený účet u sázkové kanceláře, který je napojen na jeho bankovní účet, takže převody peněz jsou okamžité. V tomto prostoru může hráč strávit klidně dva tři dny v kuse,“ nastínil Ambrož.

Člověk má pocit, že online hraní a sázení je diskrétnější a také dostupnější. Ale ta anonymita je iluzorní psychiatr specializovaný na léčbu závislostí Karel Nešpor

Podle Vobořila pak hráči v zápalu hazardu mnohdy sázejí i sami proti sobě. „V průběhu hry sázíte na každý míček, jsou to i vteřinové sázky a potom sázíte i proti tomu, co jste sázeli na začátku. Přitom ty zážitky jsou pro hráče obrovské,“ zmínil expert.

Důsledky z takového hraní jsou potom fatální. Stejně jako u jiných typů hazardu.

„Co se týká následného zadlužení, je to stejné. Pro ně je naprosto normální být v plusu třicet tisíc a pak v minusu padesát tisíc během jednoho večera. Neřeší to. Ztrácejí představu o hodnotě peněz, které jsou pro ně jen virtuální,“ poznamenal Ambrož.

Není to jen sport



Sportovní sázkaři, kteří prohrávají celé výplaty, si přitom údajně myslí, že to není tak zlé jako stát u hrací bedny a házet tam dokola mince a bankovky. Podle odborníků je to ale prakticky stejné.

„Málokdo si to připouští. Že to, když hraju o reálné peníze u bedny, je totožné s tím, když sázím u sportu,“ podotknul Vobořil. To potvrzuje i psychiatr Nešpor. „Člověk má pocit, že on-line hraní a sázení je diskrétnější a také dostupnější. Ale ta anonymita je iluzorní,“ uvedl.

Většina z hráčů si podle Ambrože neustále opakuje, že jde pouze o sport. „Jde často o lidi, kteří mají kladný vztah ke sportu. Buďto v minulosti sportovali, nebo sportují ještě dnes a považují se za znalce. Mají pocit, že do sázení vidí a že mají větší šanci u sázení uspět,“ přiblížil odborník.

Přitom na sázkách ale denně prohrají klidně několik set tisíc a čím dál tím víc se stávají závislejší. „Jde o nejlákavější prožitek, neustálé střídání prohry a výhry. Nahoru a dolů,“ shrnul Ambrož.

Nešpor svým klientům z řad patologických hazardních hráčů doporučuje vyhýbat se vyspělým komunikačním technologiím. „Radím jim, ať si koupí levný mobil za tři stovky, se kterým budou tak akorát schopni své ženě napsat a poslat zprávu, nic víc,“ ilustroval jednu z cest psychiatr.