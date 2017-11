„Zdokonalili jsme vlastnosti keramiky, která se zatím spíše výjimečně používá do neprůstřelných vest. Jako první na světě jsme začali testovat její využití v kombinaci s polymery a také keramiku zasazenou do matric z hliníkových slitin,“ řekl Právu za šestičlenný výzkumný tým Martin Kachlík, který se věnuje vývoji keramických materiálů.

Příliš těžký pancíř



Neprůstřelné vesty pro vojáky jsou odolnější než ty pro policisty. Do vest ochránců zákona, vytvořených z odolného vlákna – kevlaru, je vkládán tvrzený plast, který zastaví běžnou olověnou kulku. Jenže do vojenských zbraní se používají střely s kaleným ocelovým jádrem nebo ze slinutých karbidů, které jsou mnohem průraznější.

Proto vojáci dávají přednost klasickému pancíři. Ten je sice odolnější, ale taková vesta může vážit až 30 kilogramů. Použitím nových materiálů, využívajících keramiku, by vesty mohly být o dvě třetiny lehčí.

Keramika velmi dobře pohlcuje energii po nárazu střely Martin Kachlík, výzkumník Ceitec VUT

Brněnský výzkumný tým již nyní nové materiály pro vesty testuje a průběžné výsledky balistických zkoušek jsou velmi dobré. Kachlík předpokládá, že do dvou let by mohli vědci českým firmám nabídnout zcela nové materiály pro nejmodernější a nejodolnější neprůstřelné vesty.

Využijí odolnou keramiku



Vědci řešili v souvislosti se svým výzkumem netradiční problém. Keramika má sice stejnou, možná i v některých ohledech lepší odolnost proti střele než pancíř, po zásahu se ale keramický materiál na rozdíl od kovu roztříští. Odborníci vědí, že opakovaný zásah do jednoho místa je velmi nepravděpodobný a s jistotou jej zvládne jen vynikající střelec Old Shatterhand se svojí pověstnou opakovací puškou v dobrodružných románech Karla Maye.

„Keramika velmi dobře pohlcuje energii po nárazu střely, na druhé straně ale keramická neprůstřelná vesta po zásahu nevypadá pěkně. I proto jsme začali keramiku kombinovat s plasty nebo kovy tak, aby destrukce vesty byla po zásazích co nejmenší,“ vysvětlil Kachlík.

Zdůraznil, že nejnovější ochranné materiály by mohly časem nahradit dosud používané neprůstřelné materiály například na vojenských helikoptérách nebo na bojových vozidlech. I pro ně je pancíř svým způsobem problémový. Na jedné straně sice tyto stroje chrání, je ale těžký, komplikuje jízdu, a tedy manévrování s vozidly v terénu.

„Přestože výzkum ještě neskončil, už nyní jsme vyvinuli v souvislosti s neprůstřelnou keramikou a vestami několik technických řešení, která si chceme nechat patentovat,“ doplnil Kachlík.