Půl miliónu korun za zkažený účes se domáhá zákaznice jednoho nejmenovaného kadeřnictví. Chtěla narovnat vlasy, ty jí ale poškodili. „U pražského městského soudu teď proto žádá odškodnění ve výši půl miliónu korun, mimo jiné kvůli psychickým problémům, které výsledek vyvolal,“ sdělil Ondřej Preuss z webu Dostupnyadvokat.cz, který na případ upozornil.

Kadeřnictví se hájí tím, že žena neupozornila na předchozí chemické ošetření vlasů, které brání použití následně zvolené metody. Právě zamlčení takové informace ale může být podle Preusse důvodem k tomu, že soud odškodnění zamítne.

„V případě, že by ale kadeřník poškodil zákazníkovu dlouho pěstovanou image, mohl by přicházet v úvahu také zásah do lidské důstojnosti a odškodnění by bylo na místě, stejně tak náhrada za duševní útrapy,“ dodal advokát.

Preuss poukázal na to, že Češi se nebojí soudit už o kdeco, stejně jako je tomu v zahraničí. Mnohdy požadují horentní sumy. U soudu se teď opět řeší i jeden z největších případů, kdy rodiče viní lékaře olomoucké fakultní nemocnice z nepovedeného porodu dítěte. Holčička se narodila s těžkým poškozením mozku, matka přišla o dělohu. Odškodné žádají téměř 17 miliónů korun. [celá zpráva]

„Částky, které požadují žalobci, jsou skutečně rok od roku vyšší. Jde o milióny korun,“ potvrdila Právu Andrea Lomozová, předsedkyně Obvodního soudu v Praze 5, a poukázala na případ, se kterým se setkala v soudní síni.

Za odňaté prémie chce čtyři milióny



„Zaměstnanec tvrdil, že byl v práci diskriminován, protože mu vzali prémie za porušení pracovních povinností, a požadoval za vzniklou újmu téměř čtyři milióny. K takové částce došel tak, že si ztráty vypočítával až do důchodu, tedy desítky let dopředu,“ popsala Lomozová s tím, že dotyčný se proti výroku soudu odvolal, a tak rozsudek není zatím pravomocný.

Podle ní se ale dá předpokládat, že vymáhané částky do budoucna ještě porostou. „Jestliže soudy budou přiznávat stále vyšší sumy, tak bude přibývat i žalob o více peněz,“ doplnila Lomozová. Nicméně míní, že Česku nehrozí soudy o miliardové odškodné, jak je tomu třeba v některých případech v Americe.

Stejnou zkušenost jako Lomozová má ze své praxe rovněž advokát Jaroslav Ortman, podle něho je enormně patrný nárůst požadovaných částek. „Jedná se hlavně o případy týkající se nemajetkové újmy. Tady jdou ty částky do miliónů korun,“ řekl Právu. Stejně jako Lomozová ale nepředpokládá, že by se Česko v blízké budoucnosti dočkalo sporů o miliardy.