Proč jezdíte za voliči do krajů, místo toho, abyste sestavoval vládu? Děláte už kampaň, protože počítáte s předčasnými volbami?

To jste mě rozesmál. Kam na to chodíte? S předčasnými volbami určitě nepočítám, jen bychom občany naštvali. Ale máte pravdu, že hlavně večer v České televizi mám pocit, že zapomněli, že tu někdo jasně vyhrál volby. Místo toho se mi neustále podsouvá, jaké jsem ohrožení demokracie. Babiš a prezident Zeman. A pokud jde o moje návštěvy krajů, tak tam jezdím proto, že jsem jiný politik a poněvadž mě lidé a jejich názory zajímají nejen před volbami, ale i po nich. A také jim chci poděkovat za jejich podporu.

Předseda KSČM Vojtěch Filip včera po schůzce u prezidenta Zemana řekl, že by jeho strana mohla tolerovat vaši menšinovou vládu, když kývnete na několik bodů – například obecné referendum, růst penzí a minimální mzdy či ochranu nerostného bohatství. Souhlasil byste s tím?



Zvyšování důchodů je i naše priorita, a není pravda, že by náš návrh znamenal růst jen pro některé seniory. Ten by přidal všem. Nerostné suroviny chceme ochránit, memorandum o lithiu považujeme za neplatné. Zákon o obecném referendu chceme také my, Piráti a SPD. Musíme si ale vyjasnit, jak by mělo fungovat. Zvyšování minimální mzdy závisí na tom, jak se bude vyvíjet hospodářství a jak budou fungovat některé sektory. O tom jsme také připraveni debatovat.

I tak by vám ale odchod KSČM ze sálu nestačil na získání důvěry. Spíše to vypadá, jako byste nepočítal s tím, že by se vám podařilo sestavit vládu na první pokus.



Nic nedělám do větru, ve svém životě dělám věci cílevědomě. S žádostí o podporu oslovíme všechny parlamentní strany.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že s podporou ani tolerancí jeho partaje při prvním pokusu počítat nemůžete, protože ANO dostatečně nereflektovalo jejich programové priority.



Jak to může vědět, když jsme ještě ani nenapsali programové prohlášení? Ať si pan Okamura počká, a třeba změní názor, až ho představíme. Vládnout s ním ale nechceme, protože některé jeho názory jsou extrémní.

Řekl jste, že už jste našel nestranického ministra průmyslu a obchodu. Kolik míst ve vládě vám ještě chybí obsadit?

Stále řeším kulturu, hlásí se sice mraky lidí, ale ještě nemám jasno. Stejně tak řeším školství. Jasno mám na druhou stranu už o ministerstvech obrany a financí.

Ministr Stropnický to nebude? Bude šéfem diplomacie?

Na ministerstvu obrany nebude, další věci ale komentovat nebudu. Nemyslete si, že vám řeknu nějaká jména.

Proč ANO usiluje o předsedu mandátového a imunitního výboru? Kvůli očekávané žádosti o vydání kvůli Čapímu hnízdu to nevypadá dobře.

Mandátový a imunitní výbor nám zbyl, protože žádná jiná strana si o něj neřekla. Vůbec jsme o něj neusilovali, naopak jsme ho každému nabízeli. Místo toho tady Piráti začali vytvářet nějakou atmosféru. Přitom chceme co nejdříve ustavit Sněmovnu, vytvořit vládu a pracovat. Čeká nás hlavně schvalování rozpočtu. Oslovili jsme všechny subjekty s relevantní silou, tedy s více než sedmi poslanci, a požádali jsme je o priority, pokud jde o výbory. Ty se mají rozdělovat na základě poměrného zastoupení podle toho, jak dopadly volby. Tedy ODS tři, po dvou SPD a Piráti, po jednom ČSSD, komunisté a lidovci. Těm zbylým stranám nabídneme komise a delegace, ale to budeme řešit až později. Všechny strany nám oznámily své priority, ale ani jedna partaj neprojevila zájem o mandátový a imunitní výbor. A to ani dnes (v úterý), kdy nabídku na vedení výboru dostaly znovu ODS, soc. dem. a SPD. Takže jsme o něj rozhodně neusilovali. ČSSD například chtěla zahraniční výbor pro ministra Zaorálka.

Jaké jsou priority ANO, pokud jde o výbory?



Mezi naše priority patří výbory sociální, zdravotní, zemědělský, veřejná správa, ale ne imunitní výbor. Ten na nás zbyl, stejně jako kontrolní výbor. O rozpočtový výbor usilujeme, ale uvidíme, jestli to vyjde. Vše je věcí debaty.

Souhlasil byste s tím, aby bezpečnostní výbor vedl poslanec z SPD?



O výbor usilovala ODS, piráti i SPD, ale pokud si prostudujete volební programy těchto stran, tak nejvíc o bezpečnosti tam má, a také na tom měl postavenou kampaň, Okamura. Když se domluví SPD s Piráty, že jim přepustí tento výbor výměnou za nový výbor pro e-government, tak to určitě není problém.

ODS podpořila do prezidentské volby svého expředsedu Topolánka. Podpoříte Zemana?



K panu Topolánkovi jsem se už vyjádřil. Pokud se osobně budu vyjadřovat k nějaké podpoře, tak se k tomu vyjádřím v pravý čas. Teď ale mám opravdu jiné starosti – řeším vládu.