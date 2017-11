„Myslím, že v čele by rozhodně neměl být zástupce SPD,“ řekl v pondělí Právu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

A obdobně se vyjádřil i místopředseda klubu ODS Marek Benda, který ale odmítl v čele výboru i představitele pirátů.

Menší paběrkují

„Všichni se toho děsí v obou případech, dalo by se říct, že tady může hrozit potenciální bezpečnostní riziko,“ řekl Právu Benda. Jeho klub navrhuje do čela výboru staronovou poslankyni a partajní garantku branné a bezpečnostní politiky Janu Černochovou.

Tomio Okamura a Radim Fiala přicházejí na povolební jednání s ANO.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Zástupci všech stran se nicméně shodují, že hlavní slovo bude mít ANO. Šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek Právu řekl, že shromáždil požadavky frakcí, přičemž hnutí chce dodržet pravidlo zastoupení podle počtu mandátů.

„Respektujeme to, jak si kluby řekly, takže ODS by měla vedení tří výborů, SPD a Piráti po dvou, soc. dem. a komunisté po jednom. U lidovců respektujeme jejich požadavek a myslím, že to bude v pohodě,“ dodal Faltýnek.

Právě lidovci i přes chabý volební výsledek projevili zájem o výbor pro evropské záležitosti, v jehož čele by mohl stanout Ondřej Benešík, který funkci zastával už v minulém období. Proti tomu babišovci nemají námitky.

Výborů by mělo zůstat osmnáct, ANO zatím počítá s vedením osmi z nich. Soc. dem. trvá na zahraničním výboru, kde by mohl usednout končící šéf diplomacie a dosavadní místopředseda strany Lubomír Zaorálek.

Při porcování sněmovního medvěda by měla zcela ostrouhat TOP 09 a Starostové. Šéfové obou uskupení jsou se svou pozicí smířeni. „Samozřejmě bychom přivítali, kdybychom měli výbor, ale pokud tomu tak nebude, tak chápeme, že náš volební výsledek nás neopravňuje k tomu, abychom se rvali,“ řekl šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

„My jsme nejmenší, tak nic neplánujeme, čekáme, co připraví ANO jako vítěz voleb,“ uvedl na dotaz Práva Petr Gazdík.

Nával může být v případě čela školského výboru, po kterém pokukují vedle ODS s Václavem Klausem ml. také piráti a líbil by se i lidovcům.

ANO si pohlídá imunitní výbor?

Čerstvý je spor o mandátový a imunitní výbor. Ten musí být ustaven hned v úvodu schůze Sněmovny a poslanci musí urychleně schválit jeho předsedu, aby členové mohli podle zákona ověřit platnost všech poslaneckých mandátů.

Piráti ale v pondělí přišli s tím, že do čela výboru by v žádném případě neměl usednout zástupce ANO. A to proto, že výbor jako první bude podle předsedy pirátské frakce Jakuba Michálka posuzovat případnou novou žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. „Domníváme se, že z hlediska neutrality by bylo vhodnější, aby předsedou byl někdo z opozičních stran,“ napsal v tiskové zprávě.

Piráti kvůli této obavě svolali kulatý stůl, kam pozvali všechny kluby s výjimkou babišovců.

Zda tento nápad padne na úrodnou půdu, zatím není jasné. Obdobné pochybnosti vyjádřil Gazdík slovy, že „asi by na člena ANO nekývli“.

Na zvyklost, že v čele imunitního výboru stál zástupce opozice, poukázal šéf klubu soc. dem. Jan Chvojka. „Tato zvyklost by se měla držet i v tomto volebním období,“ řekl Právu. Podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika jeho členové nikdy nikoho nekádrovali. „Pokud výbor povede ANO, tak bychom sice mohli pozvednout obočí, ale to je asi tak všechno,“ řekl.

Obavám se vysmál Faltýnek. „Nechápu, čeho se bojí, tím spíš, že dosud si o předsednictví nikdo neřekl,“ poznamenal. K argumentu, že křeslo patří opozici, dodal, že to vždy neplatilo.

Platí ale, že mandátový a imunitní výbor řídila v minulém období opoziční Miroslava Němcová (ODS), v době Nečasovy vlády to byl také opoziční Bohuslav Sobotka (ČSSD) a rovněž tak za doby Topolánkovy vlády to byl člen soc. dem. Miloslav Kala a ještě předtím za doby vlády soc. dem. v letech 2002 až 2006 to byla Eva Dundáčková (ODS).

Na stranu ANO ve sporu o mandátový výbor se nepřímo postavili i největší kritici ANO Benda a Kalousek. „Nevím, co by na tomto výboru mělo být tak výjimečného,“ soudí jeho dlouholetý člen Benda.

„Nemyslím, že tento výbor je tak klíčový, že by záleželo na tom, kdo mu předsedá. Důležité je, aby v něm měly zastoupení všechny kluby,“ dodal Kalousek.