Post ve vedení TOP 09 nebude obhajovat Miroslav Kalousek. Ten své rozhodnutí oznámil v reakci na volební výsledek strany, která v říjnových volbách získala pouze sedm poslaneckých křesel. [celá zpráva]

Kalousek v této souvislosti uvedl, že předseda by neměl být zatížen předsudky minulosti, a proto by nedoporučoval kandidaturu exministru spravedlnosti Pospíšilovi, který rovněž do TOP 09 vstoupil.

O post předsedkyně se chce ucházet bývalá pražská radní Ludmila Štvánová, boj o nejvyšší stranický post zvažuje i místostarosta Prahy 11 Jakub Lepš. Čestný předseda strany Karel Schwarzenberg ho na pražském sněmu označil za vhodného kandidáta.

Naopak místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová už avizovala, že se do klání o nového lídra strany nezapojí. [celá zpráva] Ostatní členové strany zatím nechtějí být se svou podporou konkrétní.

Nové vedení bude TOP 09 vybírat na sněmu koncem listopadu.