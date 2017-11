„Řekli jsme mu argumenty, proč by měl být předseda nejsilnější opoziční strany předsedou parlamentu,” uvedl po jednání Fiala a dodal, že ODS na tom, aby se předsedou Sněmovny stal on sám, stále trvá.

Obě strany se podle Fialy po jednání rozešly s původními názory. Tedy že Miloš Zeman je pro to, aby v čele Sněmovny byl Radek Vondráček z hnutí ANO, a že podporuje menšinovou vládu Andreje Babiše.

ODS: Budeme kultivovanou opozicí

ODS zopakovala prezidentovi, že chce zůstat v opozici. „Ptal se nás, zda budeme kultivovanou opozicí, nebo tou, která za každou cenu vše odmítá. Řekl jsem mu, že jsme vždy byli opozicí, která je připravena se domlouvat na dobrých řešeních, a to budeme dělat i nadále,” řekl Fiala.

Občanští demokraté prezidentovi také vysvětlovali, proč by neměl být premiérem někdo, kdo nedisponuje většinou hlasů pro sestavení vlády. „Prezident to zdůvodňoval současnou situací a svým zájmem, aby ty věci běžely, aby byl přijat rozpočet. Podle nás by měl být jmenován pouze ten, který má většinu v parlamentu,” dodal Fiala.

Fiala: Divadlo



Fiala již v úterý upozornil na to, že při sestavování vlády před čtyřmi lety chtěl Miloš Zeman od Bohuslava Sobotky 101 podpisů těch, kteří vládu podpoří. Nyní to však po Andreji Babišovi nechce. [celá zpráva]

„Bylo by správné voličům říci, s kým a za jakých podmínek vláda Miloše Zemana a Andreje Babiše vzniká. ODS u tohoto divadla asistovat nebude,” uvedl Fiala.

Středeční jednání v Lánech je druhým setkáním Zemana s představiteli stran, které se dostaly do Sněmovny. Prezident je pozval postupně podle jejich volebního výsledku, poslední schůzka by měla být 16. listopadu.