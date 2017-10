„Mile nás překvapilo, že hnutí ANO dalo na stůl, že chce jednat o našem návrhu na přímou volbu a odvolatelnost politiků,“ vítězoslavně oznámil Okamura po úterním jednání s ANO.

Prý ho překvapilo, že ANO tento bod samo zmínilo jako první. „Ptali se konkrétně, jak by odvolávání politiků probíhalo. Já jsem to Andreji Babišovi vysvětlil, jsou k tomu kladné komentáře. Shodli jsme se, že by se mělo začít od přímé volby starostů a hejtmanů. To je první fáze, přímou demokracii pak lze posouvat,“ řekl Okamura.

Ptali se ANO, proč bylo proti



Zákon o přímé volbě krajských a komunálních politiků Sněmovna v uplynulém období zamítla.

„Ptali jsme se ANO, proč tehdy hlasovali proti, prý to bylo v rámci koaliční dohody. Ten zákon přineseme na další jednání,“ dodal Okamura s tím, že by pro svůj návrh našel ústavní většinu. „KSČM má také přímou demokracii v programu a podporu bychom mohli najít i jinde,“ řekl.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš to ale odmítl. „Obávám se, že pan Okamura zde míchá hrušky s jablky. My chceme pouze sankcionovat poslance přeběhlíka, který flagrantně poruší volební slib, pomocí správního soudu, kdežto Okamura to spojuje s jednomandátními obvody, kde lidé svého poslance volí, ale také ho mohou sundat v referendu, což v rámci poměrného volebního systému nelze,“ řekl Dolejš.

„Návrh pana Okamury chce měnit volební systém a s tím nesouhlasíme,“ dodal.

Piráti mají trochu jiné představy



Odvolatelnost politiků mají v programu i piráti. Podle šéfa jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka ji ale chápou jinak.

„My prosazujeme odvolatelnost politiků, kteří jsou přímo voleni. Navrhujeme třeba přímou volbu starostů, kteří by mohli být odvolatelní, jak už to funguje v řadě států světa. Není ale možné odvolávat z funkce poslance, kteří jsou voleni podle poměrného zastoupení,“ sdělil.

Proti odvolatelnosti politiků se rázně postavil i šéf ODS Petr Fiala. „Neznám parametry toho návrhu, ale obecně si myslím, že je to nesmysl. Odporuje to základním principům parlamentní demokracie,“ řekl Právu. „Zřejmě to ukazuje na úzkou spolupráci ANO se SPD,“ doplnil.