„Mně se ta varianta vůbec nelíbí. To je jen finta na neznalé, že nějaký odborník může řídit vládu,” reagoval Čunek na dotaz novinářů při příchodu na jednání širšího vedení lidovců, které se zabývá volebním výsledkem.

„On totiž ten, kdo umí stavět mosty a silnice, může být výborný odborník, ale v té vládě bude hlasovat také o sociálním systému, daňové záležitosti a tak dále,” vysvětloval.

Hejtman dodal, že by preferoval koaliční spolupráci. „Vláda odborníků je taková vějička. Chápu Andreje Babiše, protože to je tak, že v té vládě odborníků, kde by každý uměl jen to svoje, tak pak by ta vláda dělala jen to, co chce on. To nemá příliš demokratickou fazónu,“ konstatoval Čunek.

O vládě je potřeba mluvit, míní Čunek



Vyjádřil také nesouhlas s názorem většiny svých stranických kolegů, že by KDU měla odejít do opozice. Podle Čunka vznikla komická situace, kdy se do Sněmovny dostalo devět stran, a z toho osm kandidovalo do opozice.

„To je nesmyslné. Lidé volí strany proto, aby realizovaly to, co slibují. To mohou udělat v zásadě hlavně ve vládě. O nějaké vládě je potřeba mluvit. Jestli v ní budeme nebo nebudeme, to je jiná věc,“ míní Čunek.

Jednotlivé strany by podle něj měly předložit programové podmínky, za kterých by byly ochotny s vítězem voleb - hnutím ANO - spolupracovat.

Komunisté: Dalo se to čekat



Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se takový krok od Andreje Babiše dal čekat. „Já jsem přesvědčen, že se to dalo čekat poté, co absolvoval první kolo s jednotlivými představiteli politických stran,“ řekl Filip.

Zda by KSČM takovou vládu podpořila, zatím ale zcela jasně neřekl. „Pokud to hnutí ANO předloží jako věc k jednání, svolám na to určitě zasedání výkonného výboru,“ dodal Filip.

Staronový předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik však uvedl, že KSČM jakoukoliv vládu, kde hnutí ANO je, nepodpoří. „Neexistují okolnosti, za kterých bychom my podporovali vládu.“